Zum Auftakt der 3. Liga trifft der TSV 1860 München heute auf Dynamo Dresden. Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

Nachdem es in der vergangenen Woche schon in der 2. Bundesliga zur Sache ging, geht es jetzt auch in der 3. Liga zur Sache. Am 1. Spieltag empfängt der Dynamo Dresden heute den TSV 1860 München. Mit unserem Liveticker verpasst Ihr keine wichtige Aktion!

Dynamo Dresden vs. TSV 1860 München: 3. Liga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die Sachsen haben nach ihrem Abstieg aus der 2. Bundesliga an der Seitenlinie, Markus Anfang wird Dresden in der Saison 2022/23 trainieren. Das Duell mit 1860 München wird die erste Pflichtspiel-Probe für den neuen Coach und sein Team.

Vor Beginn: Gekickt wird heute im Dresdner Rudolf-Harbig-Stadion, der Anpfiff ist für 14 Uhr angesetzt.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen Dynamo Dresden und dem TSV 1860 München!

Markus Anfang ist neuer Trainer von Dynamo Dresden.

3. Liga, Dynamo Dresden vs. TSV 1860 München: Voraussichtliche Aufstellungen

Dresden: Drljaca - Melichenko, Ehlers, Knipping, Park - Akoto - C. J. Conteh, A. Arslan, Kade, Borkowski - Kutschke

Drljaca - Melichenko, Ehlers, Knipping, Park - Akoto - C. J. Conteh, A. Arslan, Kade, Borkowski - Kutschke München: Hiller - Lannert, Belkahia, Verlaat, Steinhart - Rieder - Tallig, Y. Deichmann, Kobylanski, Lex - Lakenmacher

Dynamo Dresden vs. TSV 1860 München: 3. Liga heute im TV und Livestream

Fans der beiden Klubs haben Glück, die Begegnung wird nämlich im frei empfangbaren Fernsehen ausgetragen. Die ARD geht heute ab 13.45 Uhr auf Sendung und zeigt das gesamte Spiel live. Vor Ort sind Moderatorin Esther Sedlaczek, Kommentator Eik Galley und Experte Thomas Broich. Den kostenlosen Livestream findet Ihr auf sportschau.de.

Sämtliche Drittligaspiele findet Ihr darüber hinaus bei Magenta Sport - sowohl im Pay-TV als auch im Livestream. Für die Begegnung zwischen Dresden und München sind Kommentator Andreas Mann und Moderatorin Anett Sattler ab 13.45 Uhr im Einsatz. Seid Ihr bereits bei der Telekom, zahlt Ihr für ein Abo monatlich 4,95 Euro (Jahresabo) oder 9,95 Euro (Monatsabo). Ist das nicht der Fall, werden 9,95 Euro (Jahresabo) oder 16,95 Euro (Monatsabo) fällig.

3. Liga: Die aktuelle Tabelle