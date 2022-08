Dynamo Dresden vs. SV Elversberg, Übertragung: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Wann klickt es bei Dynamo Dresden? Der Saisonstart der Sachsen lief nicht nach Plan. Ob sich das heute im Duell der 3. Liga gegen den SV Elversberg ändert und wie Ihr live im TV, Livestream und Liveticker dabei sein könnt, erfahrt Ihr hier.

Man hatte sich einiges vorgenommen bei Drittligaabsteiger Dynamo Dresden, der direkte Wiederaufstieg soll her. Besonders prominent wurde dafür die Trainerposition besetzt, indem der umstrittene Markus Anfang als Chefcoach installiert wurde.

Die Bilanz nach vier gespielten Partien in Liga 3 liest sich einigermaßen ernüchternd: Nur sechs Punkte stehen zu Buche, momentan befindet man sich mit Platz 10 im grauen Mittelfeld.

Eine Kehrtwende muss also her, am besten schon am heutigen Samstagnachmittag gegen den Aufsteiger aus Elversberg. Für den läuft es jedoch deutlich besser, die gesammelten neun Punkte dürfen als Überraschung gewertet werden. Besonders beim 5:0-Erfolg am vergangenen Wochenende gegen Zwickau brannten die Saarländer ein wahres Offensiv-Feuerwerk ab.

Dynamo sollte also gewarnt sein, hofft aber natürlich dennoch auf die dringend benötigten drei Zähler. Ob das Unterfangen erfolgreich verläuft, könnt Ihr im TV, Livestream und Liveticker verfolgen. Wie das möglich ist, zeigen wir von SPOX.

Dynamo Dresden vs. SV Elversberg, Übertragung: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Für die Übertragung im TV ist wie üblich Magenta Sport, der Sportsender der Telekom, zuständig. Schon um 13.45 Uhr beginnt der Kanal mit der Liveberichterstattung. Ihr habt dabei die Wahl, ob Ihr das Spiel in der Einzelspiel-Option in voller Länge oder lieber in der Konferenz mit allen weiteren Spielen des frühen Samstagnachmittags sehen möchtet.

Auch online liegt die Verantwortung größtenteils bei Magenta Sport. Beide Möglichkeiten verlangen den Abschluss eines Abos, das es für Bestandskunden der Telekom stark vergünstigt zu erstehen gibt.

Monatlich kostet Euch das Ganze dann 9,95 Euro, wenn Ihr direkt ein Jahresabo abschließt, werden lediglich 4,95 Euro fällig. Für externe Interessierte wird es etwas teurer: Die monatliche Option gibt es für 16,95 Euro, das Jahresabo für 9,95 Euro im Monat.

© getty Ratlose Gesichter: Dynamo Dresden kommt in dieser Spielzeit noch nicht richtig in Fahrt.

Eine weitere Option bietet Euch zudem OneFootball, wo Ihr ohne ein langfristiges Abonnement das Spiel verfolgen könnt.

Dynamo Dresden vs. SV Elversberg, Übertragung: 3. Liga heute im Liveticker

Allen Freundinnen und Freunden des klassischen Livetickers, sei darüber hinaus der SPOX-Liveticker ans Herz gelegt. Dort werdet Ihr garantiert über alle spielentscheidenden Szenen informiert.

