Markus Anfang ist neuer Trainer von Dynamo Dresden. Der 47-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis 2024. Das gaben die Sachsen am Freitag bekannt.

Anfang war Ende des vergangenen Jahres mit einem gefälschten Corona-Impfpass erwischt worden und hatte letztlich sein Amt bei Werder Bremen niedergelegt. Anschließend wurde er vom DFB zu einer Geldstrafe von 20.000 Euro und einer Sperre bis zum 20. November 2022 verurteilt. Diese wurde vom Verband aber inzwischen auf den 10. Juni verkürzt, inklusive Bewährung für ein Jahr.

Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Becker sagte: "Wir haben uns vor dieser Entscheidung natürlich sehr viele Gedanken gemacht, die auch über das rein Sportliche hinausgingen. Für uns war in den sehr guten Gesprächen mit Markus Anfang entscheidend, dass er offen und ehrlich sein Fehlverhalten aus der Vergangenheit einräumte und aufrichtig bedauerte. Jeder Mensch macht Fehler und Markus hat für seinen die Verantwortung übernommen und die gerechte Strafe erhalten."

Becker kennt Anfang aus der gemeinsamen Arbeit bei Holstein Kiel. Unter der Regie des Duos hatten die Störche 2017 den Aufstieg in die 2. Liga gefeiert, ein Jahr später scheiterte das Team in der Relegation nur knapp am Bundesliga-Aufstieg.

Markus Anfang wird neuer Trainer von Dynamo Dresden

Becker fuhr fort: "Wir sind davon überzeugt, mit ihm den richtigen Mann gefunden zu haben. Seine fachliche Expertise als Cheftrainer steht außer Frage und er hat bereits in unserer gemeinsamen Zeit in Kiel erfolgreich bewiesen, dass er eine Mannschaft zum Aufstieg in die 2. Bundesliga führen und dort anschließend etablieren kann."

Markus Anfang sagte: "Ich bin den Verantwortlichen von Dynamo Dresden für diese Chance sehr dankbar. Es ist eine spannende und herausfordernde Aufgabe. Vor allem freue ich mich aber auch auf meine neue Mannschaft und diesen tollen Verein mit fantastischen Fans. Gemeinsam mit meinem Team bin ich hochmotiviert und voller Tatendrang, die vom Verein gesteckten Ziele in Angriff zu nehmen."

Dynamo Dresden steht in der 3. Liga vor einem Neuanfang. Die Sachsen waren nach einem 0:0 (Hinspiel) und einer 0:2-Niederlage (Rückspiel) gegen den 1. FC Kaiserslautern in der Relegation als 16. der 2. Bundesliga abgestiegen.