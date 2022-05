In der 3. Liga nehmen es der SV Meppen und Eintracht Braunschweig miteinander auf. SPOX tickert das Duell am 37. Spieltag live mit.

Der SV Meppen empfängt am 37. Spieltag der 3. Liga Eintracht Braunschweig. Können die Gäste ihre Chancen auf den direkten Aufstieg wahren? Die 90 Minuten hier im Liveticker.

SV Meppen vs. Eintracht Braunschweig: 3. Liga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die Löwen aus Braunschweig liegen in der Tabelle derzeit auf dem zweiten Platz, ihr Rückstand auf Spitzenreiter 1. FC Magdeburg beträgt acht Punkte. Magdeburg steigt also sicher als Erster auf. Der 1. FC Kaiserslautern hat derweil nur einen Zähler Rückstand auf die Eintracht, die jedoch aktuell noch eine Partie weniger absolviert hat.

Vor Beginn: Eintracht Braunschweig visiert den direkten Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga an. Nächster Schritt auf dem Weg dorthin: ein Auswärtsspiel gegen den SV Meppen, der sich auf Rang zwölf der 3. Liga befindet. Anstoß an diesem 37. Spieltag ist um 14 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und ein herzliches Willkommen im Liveticker!

SV Meppen vs. Eintracht Braunschweig: 3. Liga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Meppen: Harsman - Ballmert, Bünning, Puttkammer, Dombrowka - Käuper, Blacha - Hemlein, Tankulic, Faßbender - Krüger

SV Meppen vs. Eintracht Braunschweig: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Wer Meppen gegen Braunschweig heute live im TV oder Livestream anschauen möchte, der hat dazu nicht nur eine Möglichkeit. Einerseits überträgt der Pay-TV-Sender MagentaSport wie auch jedes andere Spiel in der 3. Liga. Als Kunden bei der Telekom zahlt Ihr im Jahresabo 4,95 Euro pro Monat und im Monatsabo 9,95 Euro pro Monat. Als Nicht-Kunden der Telekom kostet Euch ein Jahresabo 9,95 Euro pro Monat und ein Monatsabo 16,95 Euro.

Nutzen könnt Ihr MagentaSport sowohl im TV als auch im Livestream: Zuhause auf dem Fernseher, online bei magentasport.de oder von unterwegs mit der MagentaSport-App auf dem Smartphone und Tablet.

Dazu gibt es auch eine Übertragung im öffentlich-rechtlichen Fernsehen - regional bedingt nimmt sich der NDR der Ausstrahlung an. Hier geht's zum Livestream.

3. Liga: Aktuelle Tabelle