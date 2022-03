In der 3. Liga empfängt der VfL Osnabrück am heutigen Tag Eintracht Braunschweig. Das Nachholspiel vom 27. Spieltag der 3. Liga verfolgen wir hier für Euch im Liveticker.

Am heutigen Tag kommt es in der 3. Liga zum Nachholspiel zwischen dem VfL Osnabrück und Eintracht Brauchschweig. Wer das Duell um den Aufstieg heute für sich entscheiden kann, erfahrt Ihr hier im Liveticker.

VfL Osnabrück vs. Eintracht Braunschweig: 3. Liga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Aufstiegsduell in Osnabrück! Mit Eintracht Braunschweig und dem VfL Osnabrück trifft heute der Tabellendritte auf den Tabellensiebten der Liga. Der VfL Osnabrück hat jedoch ein Spiel weniger als die umliegende Konkurrenz und kann mit einem Sieg heute auf Platz Vier und bis auf einen Zähler an Braunschweig heranrücken. Der Rückzug von Türkgücü München hat in der 3. Liga einiges durcheinandergewürfelt und das Aufstiegsrennen ist wieder offener den je. Wer kann das Duell um die Aufstiegsplätze heute gewinnen?

Vor Beginn: Das Nachholspiel vom 27. Spieltag wird heute um 14.00 Uhr an der Bremer Brücke in Osnabrück angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Begegnung zwischen dem VfL Osnabrück und Eintracht Brauchschweig.

VfL Osnabrück vs. Eintracht Braunschweig: 3. Liga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

VfL Osnabrück: Kühn - O. Traoré, Beermann, Trapp, Kleinhansl - S. Köhler - Klaas, L. Kunze - Simakala, Heider, Opoku

Eintracht Braunschweig: Fejzic - Marx, Behrendt, Schultz, Kijewski - Wiebe, Nikolaou - Müller, Br. Henning, Multhaup - Lauberbach

VfL Osnabrück vs. Eintracht Braunschweig: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Im Free-TV läuft die Partie zwischen dem VfL Osnabrück und Eintracht Braunschweig heute im NDR. Ab 14.00 Uhr könnt Ihr das Spiel dort live und in voller Länge erleben. Zudem bietet der öffentlich-rechtliche Sender einen Livestream des Spiels an, den Ihr kostenfrei in der ARD-Mediathek findet könnt.

Magenta Sport zeigt das Spiel zwischen dem VfL Osnabrück und Eintracht Braunschweig heute live und in voller Länge im Pay-TV. Die Übertragung beginnt beim Streamingdienst der Telekom heute um 13.45 Uhr. Alternativ könnt Ihr bei Magenta Sport die Partie heute auch im Livestream live und vollumfänglich erleben.

Die letzte Alternative die Begegnung zwischen dem VfL Osnabrück und Eintracht Braunschweig im Livestream zu sehen bietet Euch OneFootball. Bei OneFootball könnt Ihr die Übertragung des Spiel als Einzelstream erwerben, ganz ohne Abo.

