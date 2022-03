TSV 1860 München vs. Kaiserslautern, Übertragung: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der TSV 1860 München und der 1. FC Kaiserslautern holen heute ihr Spiel des 23. Spieltags nach. Wie Ihr die Drittligapartie live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

In der 3. Liga kommt es am heutigen Dienstag, den 1. März, zum Nachholspiel zwischen dem TSV 1860 München und dem 1. FC Kaiserslautern. Wegen mehrerer Corona-Fälle bei den Löwen musste das Spiel des 23. Spieltags vor rund einem Monat abgesagt werden. Nun soll die Partie um 19 Uhr im Stadion an der Grünwalder Straße in München angepfiffen werden.

Mit dem TSV 1860 München versucht der nächste Klub, den aktuellen Tabellenzweiten Kaiserslautern zu besiegen. Zahlreiche Mannschaften scheiterten in den vergangenen Monaten, so dass die Roten Teufel bereits 13 Spiele lang ungeschlagen sind. Der Rückstand auf Tabellenführer Magdeburg ist jedoch weiterhin groß (14 Punkte). Die Münchner hingegen sind im Mittelfeld der Tabelle vorzufinden.

TSV 1860 München vs. Kaiserslautern, Übertragung: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Magenta Sport ist auch in dieser Saison die Anlaufstelle Nummer eins, wenn es um die 3. Liga geht, und überträgt daher die heutige Partie live. Um 18.45 Uhr beginnt beim Anbieter der Telekom die Übertragung zu 1860 München vs. Kaiserslautern. Durch diese begleitet Euch folgendes Personal:

Kommentator: Christian Straßburger

Christian Straßburger Co-Kommentar: Markus Schwabl

Markus Schwabl Moderation: Anett Sattler

Anett Sattler Gast: Daniel Bierofka

© imago images Der 1. FC Kaiserslautern ist im Moment nicht zu stoppen.

Wer Magenta Sport nutzen möchte, kann dies nicht ohne Kosten tun, ein Abonnement wird nämlich benötigt. Die Abo-Preise unterscheiden sich je nachdem, ob Ihr Kunden bei der Telekom seid oder nicht. Telekom-Kunden bekommen das Abo nämlich für 4,95 Euro je Monat. Die Nicht-Telekom-Kunden hingegen müssen für das Monatsabo 16,95 Euro oder für das Jahresabo 9,95 Euro monatlich zahlen.

Ansonsten bietet auch OneFootball eine Übertragung zum Drittligaspiel an. Dafür müsst Ihr leidglich einen Preis in Höhe von 2,99 Euro zahlen und der Livestream wird freigeschaltet.

TSV 1860 München vs. Kaiserslautern, Übertragung: 3. Liga heute im Liveticker

Als Alternative dazu bietet SPOX zudem die Möglichkeit, 1860 München gegen den 1. FC Kaiserslautern im Liveticker mitzuverfolgen. So müssen auch die, die kein Magenta-Sport-Abo oder Zugang zu OneFootball haben, das Spiel nicht verpassen.

Hier geht es zum Liveticker der Partie zwischen dem TSV 1860 München und dem 1. FC Kaiserslautern.

TSV 1860 München vs. Kaiserslautern, Übertragung - 3. Liga: Voraussichtliche Aufstellungen

TSV 1860 München: Hiller - Y. Deichmann, Belkahia, Salger, Steinhart - Moll - Dressel, Greilinger - Neudecker - Bär, Lex

Hiller - Y. Deichmann, Belkahia, Salger, Steinhart - Moll - Dressel, Greilinger - Neudecker - Bär, Lex Kaiserslautern: Raab - Tomiak, K. Kraus, Ciftci - Hercher, Ritter, Zuck - Götze, Wunderlich - Redondo, Hanslik

3. Liga: Die aktuelle Tabelle