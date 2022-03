In der 3. Liga treffen sich am heutigen Abend zum Nachholspiel der 1. FC Kaiserslautern und der TSV 1860 München. Wir verfolgen für Euch die gesamte Partie hier im Liveticker.

Der TSV 1860 München empfängt am heutigen Abend Kaiserslautern. Das Spiel hätte eigentlich schon vor Wochen am 23. Spieltag der 3. Liga stattfinden sollen. Das Nachholspiel könnt Ihr am heutigen Abend hier im Liveticker verfolgen.

TSV 1860 München vs. Kaiserslautern: 3. Liga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Mit dem TSV 1860 München und Kaiserslautern trifft heute der Tabellenzweite auf den Tabellenzehnten der 3. Liga. Die heutigen Gäste befinden sich somit noch mitten drin im Kampf um den Aufstieg, auch wenn der Spitzenreiter aus Magdeburg schon weit enteilt ist. Einen Punktverlust heute gegen 1860 München wäre ein herber Dämpfer für das Team von Marco Antwerpen. Dass die heutigen Gäste aus München noch gewinnen können, zeigten sie am vergangen Wochenende gegen den FSV Zwickau. Mit dem 3:1-Erfolg konnte sich das Team von Michael Köllner zum ersten Mal nach vier sieglosen Spielen mal wieder belohnen. Folgt heute gegen das Spitzenteam aus Kaiserslautern gleich der nächste Dreier?

Vor Beginn: Das Nachholspiel des 23. Spieltags wird heute um 19.00 Uhr im Stadion an der Grünwalder Straße in München angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen dem TSV 1860 München und Kaiserslautern.

TSV 1860 München vs. Kaiserslautern: 3. Liga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

TSV 1860 München: Hiller - Y. Deichmann, Belkahia, Salger, Steinhart - Moll - Dressel, Greilinger - Neudecker - Bär, Lex

Kaiserslautern: Raab - Tomiak, K. Kraus, Ciftci - Hercher, Ritter, Zuck - Götze, Wunderlich - Redondo, Hanslik

TSV 1860 München vs. Kaiserslautern: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Magenta Sport zeigt die Begegnung zwischen dem TSV 1860 München und Kaiserlautern heute exklusiv im TV. Ab 18.45 Uhr seht Ihr bei dem Streamingdienst der Telekom das Spiel heute live und in voller Länge. Um 19.00 Uhr wird die Partie kurz nach Übertragungsbeginn angepfiffen.

Magenta Sport bietet Euch ebenfalls die Möglichkeit, das Spiel im Livestream zu verfolgen und so die Partie live und vollumfänglich zu erleben. Eine Alternative zu Magenta Sport bietet OneFootball: Bei OneFootball könnt Ihr das Spiel als Einzelstream erwerben, ganz ohne Abo.

3 Liga: Die aktuelle Tabelle

Platz Mannschaft Spiele Tore Differenz Punkte 1 1. FC Magdeburg 28 63:27 36 64 2 1. FC Kaiserslautern 27 41:16 25 50 3 Eintracht Braunschweig 27 49:26 23 48 4 1. FC Saarbrücken 28 47:35 12 46 5 Waldhof Mannheim 28 41:31 10 46 6 VfL Osnabrück 27 40:27 13 45 7 SV Wehen Wiesbaden 28 39:33 6 43 8 Borussia Dortmund II 28 41:35 6 41 9 SV Meppen 28 36:42 -6 41 10 TSV 1860 München 27 43:37 6 40 11 SC Freiburg II 28 29:37 -8 39 12 Viktoria Köln 28 31:42 -11 34 13 Hallescher FC 27 33:37 -4 32 14 FSV Zwickau 26 32:36 -4 32 15 MSV Duisburg 28 37:54 -17 29 16 FC Viktoria 1889 Berlin 26 33:42 -9 27 17 SC Verl 27 37:50 -13 25 18 Würzburger Kickers 28 23:44 -21 21 19 TSV Havelse 28 23:49 -26 21 20 Türkgücü München 28 27:45 -18 15