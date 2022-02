1. FC Kaiserslautern vs. 1. FC Magdeburg, Übertragung: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Topspiel in der 3. Liga! Der Tabellenerste 1. FC Magdeburg bekommt es heute mit dem Tabellenzweiten 1. FC Kaiserslautern zu tun. Wie Ihr das Spitzenspiel live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

In der 3. Liga geht es am heutigen Samstag, den 12. Februar, im Rahmen des 26. Spieltags so richtig zur Sache! Mit dem 1. FC Magdeburg und dem 1. FC Kaiserslautern treffen nämlich der Tabellenerste und der Tabellenzweite aufeinander. Das Spitzenspiel wird am Betzenberg (Fritz-Walter-Stadion) ausgetragen. Ab 14 Uhr rollt in Kaiserslautern der Ball.

Obwohl sich die beiden Mannschaften in der Tabelle in Bezug auf die Platzierung sehr nahe stehen, sieht es in der Realität ein wenig anders aus. Die Magdeburger sind nämlich ganze 12 Punkte vor den Roten Teufeln, haben aber auch ein Spiel mehr absolviert.

1. FC Kaiserslautern vs. 1. FC Magdeburg, Übertragung: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Kaiserslautern gegen Magdeburg gehört zu den Drittligapartien, die es im Free-TV zu sehen gibt. Die zur ARD dazugehörigen Dritten Programme Mitteldeutscher Rundfunk (MDR), Südwestrundfunk (SWR) und der Saarländische Rundfunk (SR) bieten allesamt die Partie im frei empfangbaren Fernsehen und im Livestream an.

Wie üblich ist auch Magenta Sport als Rechteinhaber der 3. Liga für das Spiel verantwortlich. 15 Minuten vor Anpfiff meldet sich der Pay-TV-Anbieter der Telekom mit dem Duo Markus Höhner (Kommentator) und Tobias Schäfer (Moderator) bei den Zusehern.

Für Magenta Sport wird jedoch ein Abonnement benötigt. Für diesen fallen je nachdem, ob Ihr Telekom-Kunden seid oder nicht, verschiedene Beträge an. Wer nämlich Kunde bei der Telekom ist, darf Magenta Sport ein Jahr lang gratis nutzen. Erst danach fallen monatlich 4,95 Euro an.

Bei den Nicht-Kunden sieht es anders aus. Ihnen wird kein Gratisjahr angeboten, sondern sie müssen von Beginn an entweder 16,95 Euro pro Monat für das Monatsabo oder 9,95 Euro je Monat für das Jahresabo zahlen.

Außerdem bietet auch OneFootball das Match an. Der Zugang ist ebenfalls kostenpflichtig, ein Abo wird aber trotzdem nicht benötigt. Eine einmalige Zahlung in Höhe von 2,99 Euro genügt.

1. FC Kaiserslautern vs. 1. FC Magdeburg, Übertragung: 3. Liga heute im Liveticker

Auch SPOX liefert mit seinem detaillierten Liveticker eine Möglichkeit an, das Duell der aktuell stärksten zwei Klubs aus der 3. Liga live zu verfolgen. Damit verpasst Ihr auch keine relevante Spielaktion. Außerdem wird auch die Drittligakonferenz getickert.

3. Liga: Die Tabelle am 26. Spieltag