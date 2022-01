In der 3. Liga empfängt heute der 1. FC Kaiserslautern den Halleschen FC. Hier könnt Ihr das Spiel im Liveticker verfolgen.

Der 1. FC Kaiserslautern hat in der 3. Liga den Halleschen FC zu Gast. Setzt der FCK seinen Erfolgslauf fort? In unserem Liveticker verpasst Ihr nichts.

Kaiserslautern vs. Hallescher FC: 3. Liga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Der 1. FC Kaiserslautern ist nach acht Spielen ohne Niederlage auf Platz Tabellenplatz drei geklettert. Gegen den 15. aus Halle gehen die "Roten Teufel" als Favorit in die Partie. Für die Gäste beträgt der Vorsprung auf den ersten direkten Abstiegsplatz nur noch ein Punkt.

Vor Beginn: Angepfiffen wird die Partie des 24. Spieltags heute um 14 Uhr im Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Drittligabegegnung zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem Halleschen FC.

Kaiserslautern vs. Hallescher FC: 3. Liga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

1. FC Kaiserslautern: Raab - Tomiak, Kraus, Winkler - Hercher, Zuck - Ritter - Hanslik, Wunderlich - Redondo, Boyd

Kaiserslautern vs. Hallescher FC: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Gute Nachricht für alle Fußball-Fans! Kaiserslautern vs. Hallescher FC wird heute live Im Free-TV übertragen - und zwar in den 3. Programmen des SWR und des MDR. Der SWR bietet auch einen kostenlosen Livestream an, ebenso der MDR.

Live verfolgen könnt Ihr die Begegnung ab 13.45 Uhr auch bei MagentaSport - als Einzelspiel und in der der Konferenz. Der Pay-Tv-Sender der Telekom kostet für Nicht-Telekom-Kunden im Monatsabo monatlich 16,95 Euro oder im Jahresabo monatlich 9,95 Euro. Falls Ihr einen laufenden Telekom-Vertrag habt, zahlt Ihr für MagentaSport 4,95 Euro pro Monat.

Zugriff auf MagentaSport erhaltet Ihr auch am TV-Gerät via App, auf dem Smartphone oder Tablet via App oder am PC per Livestream.

