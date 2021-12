Kaiserslautern vs. Viktoria Köln, Übertragung: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der 3. Liga trifft Kaiserslautern auf Viktoria Köln. SPOX erklärt Euch, wie Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Die Tage werden kürzer, die Temperaturen kälter, Weihnachten ist nicht mehr weit entfernt: Die Hinrunde der Drittliga-Saison 2021/22 biegt auf die Zielgerade ein und am Wochenende steht für den FCK schon das letzte Heimspiel des Fußball-Jahres 2021 an. Gegen Viktoria Köln wollen die Roten Teufel ihre durchaus erfreuliche Heimspiel-Bilanz dabei standesgemäß mit einem Sieg krönen. In 19 Partien zuhause verlor man nämlich nur zwei Mal, unter Marco Antwerpen sogar nur ein Mal - Ende Oktober gegen Würzburg. Und wie so oft im Fußball schließt sich der Kreis, denn das erste Heimspiel 2021 absolvierten die Lauterer ebenfalls gegen die Elf von der "Schäl Sick". Allerdings sprang damals nicht mehr als ein trostloses 0:0-Unentschieden heraus - eine von neun Punkteteilungen in diesem Jahr im Fritz-Walter-Stadion.

Kaiserslautern vs. Viktoria Köln: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Am 04.12.2021 stehen sich um 14:00 die Teams von 1. FC Kaiserslautern und Viktoria Köln gegenüber. Das Duell findet im Rahmen des Spieltags 18 der 3. Liga 2021/2022 statt. Der Austragungsort der Partie ist Fritz-Walter-Stadion (Kaiserslautern, Deutschland).

Kaiserslautern vs. Viktoria Köln, Übertragung: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Wie für alle Spiele der 3. deutschen Fußballliga hat der Pay-TV-Anbieter MagentaSport auch für diese Begegnung die exklusiven Übertragungsrechte inne.

Um auf den Stream zugreifen zu können, setzt MagentaSport ein entsprechendes Abonnement voraus. Die Preise für ein solches unterscheiden sich jedoch, je nachdem, ob man Kunde oder Nicht-Kunde von Mutterkonzern Telekom ist:

Telekom-Kunde: 4,95€/mtl. im Jahresabo 9,95€ im Monatsabo

Kein Telekom-Kunde: 9,95€/mtl. im Jahresabo 16,95€ im Monatsabo



Neben den Spielen der 3. Liga hat MagentaSport unter anderem auch alle Partien der deutschen Eishockeyliga (DEL), der Basketball-Bundesliga (BBL) sowie der Flyeralarm Frauen Bundesliga in petto. Hier gibt's mehr Infos dazu.

Dank einer Kooperation von MagentaSport und OneFootball können die Spiele der 3. Liga ab sofort auch als Pay-per-View-Angebot genutzt werden. Auf diese Art und Weise könnt Ihr einzelne Spiele für den Festpreis von 2,99€ erwerben - ganz ohne langfristige Bindung.

Kaiserslautern vs. Viktoria Köln, Übertragung: 3. Liga heute im Liveticker

Eine gute Alternative zum Livestream bietet unser SPOX-Liveticker. Ständige Updates halten Euch stets auf dem Laufenden, sodass Ihr garantiert nichts verpasst. Klickt Euch rein.

Hier geht's zum Liveticker Kaiserslautern vs. Viktoria Köln.

Kaiserslautern vs. Viktoria Köln: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Bilanz

Gegen die Viktoria ist der FCK in seiner Drittliga-Historie noch ungeschlagen: Während es in der vergangenen Spielzeit zwei Unentschieden gab (0:0 und 3:3), war man in der Saison zuvor in beiden Partien siegreich. Am Betzenberg gab es 2019/20 einen klaren 3:0-Erfolg (Hinspiel: 4:2), einer der Torschützen war damals Philipp Hercher. Er würde sicher gerne auch am Samstag wieder treffen. Schaut man sich die Formtabelle der vergangenen zehn Spiele an, dann stellt man fest, dass beide Mannschaften gar nicht so weit entfernt voneinander sind. Während der FCK diese Rangliste mit 21 Punkten gemeinsam mit Magdeburg anführt, steht die Viktoria mit 18 Zählern auf Platz fünf. In Köln erlebt man jedoch insgesamt eine Achterbahnfahrt: Auf der einen Seite stehen Siege gegen Spitzenreiter Magdeburg und Dortmund zu Buche, im September hagelte es aber auch eine Niederlage gegen die Feierabend-Fußballer vom Schlusslicht Havelse. Das macht in der Tabelle zum jetzigen Zeitpunkt nur Platz 13. Allerdings ist der FCK auf Platz sechs auch nur vier Zähler entfernt.

Kaiserslautern vs. Viktoria Köln: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Tabelle