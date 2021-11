Türkgücü München vs. FSV Zwickau, Übertragung: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Zum Abschluss des 17. Spieltags in der dritten Liga treffen heute Türkgücü München und der FSV Zwickau aufeinander. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.





Nachdem die Münchner aus den letzten sieben Spielen nur sechs Punkte sammeln konnten, reagierte der Drittligist mit der bereits zweiten Trainerentlassung in dieser Saison auf den sportlichen Negativtrend. Bis auf Weiteres übernehmen bei Türkgücü, das sich in akuter Abstiegsgefahr befindet, die Co-Trainer Alper Kayabunar und Nicolas Masetzky.

Nach dem misslungenen Saisonstart konnte sich der FSV Zwickau nach und nach von den Abstiegsrängen entfernen. So konnte die Mannschaft von Trainer Joe Enochs in den letzten fünf Spielen ganze elf Punkte sammeln. Mit einem weiteren Sieg können die Sachsen, die aktuell Platz 13 in der Tabelle belegen, den Spieltag in der oberen Tabellenhälfte beenden.

Türkgücü München vs. FSV Zwickau, 3 Liga: Anstoß, Spielstätte, Ort

Aufgrund der letzten Ergebnisse gehen die Sachsen am heutigen Montag, den 29. November, als Favorit in die letzte Partie des 17. Spieltags. Beide Mannschaften stehen sich im Olympiastadion in München gegenüber. Der Anstoß erfolgt um 19 Uhr.

Türkgücü München vs. FSV Zwickau: 3 Liga heute im live TV und Livestream

Nachdem sich die Deutsche Telekom AG die Übertragungsrechte der 3. Liga bis 2023 gesichert hat, wird das heutige Spiel zwischen Türkgücü München und dem FSV Zwickau auf Magenta Sport live übertragen. Noch dazu bietet Euch Magenta Sport die heutige Partie auf der Fußball-Plattform OneFootball auf Pay-per-View-Basis an.

Die Vorberichte zum Spiel starten um 18:45 Uhr. Spielbeginn ist dann um 19.00 Uhr.

Mit einem kostenpflichtigen Abonnement könnt ihr auf das Angebot von Magenta Sport zugreifen. Telekom-Kunden zahlen 4,95 Euro pro Monat, Nicht-Kunden müssen 9,95 Euro pro Monat ausgeben. Das Pay-per-View-Angebot könnt Ihr für einmalige 2,99 Euro in Anspruch nehmen.

© getty Der FSV Zwickau ist in der Liga seit acht Spielen ungeschlagen. Hält diese Serie auch heute gegen Türkgücü München?

Türkgücü München vs. FSV Zwickau: 3. Liga heute im Liveticker

Des Weiteren könnt Ihr die Partie zwischen Türkgücü und dem FSV live auf SPOX verfolgen. Mit unserem ausführlichen Liveticker verpasst ihr keine spielentscheidende Aktion und seid immer auf dem Laufenden.

Hier gehts zum Liveticker: Türkgücü München vs. FSV Zwickau.

3. Liga: Die aktuelle Tabelle