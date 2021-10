Der 1. FC Kaiserslautern empfängt in der 3. Liga heute die Würzburger Kickers. Bei uns könnt Ihr die Begegnung des 14. Spieltags im Liveticker verfolgen.

14. Spieltag in der 3. Liga: Setzt der 1. FC Kaiserslautern heute seine Serie ohne Niederlage fort oder kann Würzburg den zweiten Sieg in Folge einfahren? In unserem Liveticker verpasst Ihr nichts.

Kaiserslautern vs. Würzburger Kickers: 3. Liga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Kaiserslautern ist aktuell in bestechender Form: Die Roten Teufel sind seit sechs Spielen in der Liga ungeschlagen. Mit einem Sieg kann der Traditionsklub heute sogar auf den 4. Platz springen. Die Würzburger Kickers hingegen sind auf einem Abstiegsplatz (Platz 19). Lediglich der TSV Havelse ist schlechter.

Vor Beginn: Das Spiel des 14. Spieltags wird um 14 Uhr auf dem Betzenberg (Fritz-Walter-Stadion) in Kaiserslautern absolviert.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und den Würzburger Kickers.

Kaiserslautern vs. Würzburger Kickers: 3. Liga heute im TV und Livestream

1. FC Kaiserslautern gegen die Würzburger Kickers könnt Ihr heute bei Magenta Sport live und in voller Länge verfolgen. Der Pay-TV-Sender der Telekom überträgt das Spiel ab 13.45 Uhr mit Christian Straßburger als Kommentator.

Die Kosten für das Magenta-Sport-Abonnement betragen für Telekom-Kunden nach einem Gratisjahr 4,95 Euro je Monat. Die, die nicht Telekom-Kunden sind, müssen bereits von Beginn an für das Monatsabo 16,95 Euro je Monat und für das Jahresabo 9,95 Euro pro Monat hinblättern.

Kaiserslautern vs. Würzburger Kickers, 3. Liga: Voraussichtliche Aufstellungen

Kaiserslautern: Raab - Tomiak, K. Kraus, Winkler - Ritter - Hercher, J. Zimmer, Wunderlich, Zuck - Klingenburg - Kiprit

