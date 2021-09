Hallescher FC vs. TSV 1860 München: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der TSV 1860 München gastiert am 8. Spieltag der dritten Liga beim Halleschen FC. Alle Infos zur Übertragung im TV und Livestream sowie zum Liveticker findet ihr hier auf SPOX.

Sowohl der Hallesche FC als auch der TSV 1860 München musste sich in ihrem letzten Spiel mit einem Punkt begnügen. Die beiden Tabellennachbarn trennt nur ein Punkt, wobei der Hallesche FC ein Spiel weniger bestritten hat.

Mit einem Sieg könnte Halle den Anschluss an ganz vorne halten und die Löwen näher an das Tabellenende bringen.

Hallescher FC vs. TSV 1860 München: Uhrzeit, Spielstätte, Austragungsort

In der 3. Liga steigt am Sonntag die Partie zwischen dem Hallescher FC und dem TSV 1860 München. Anpfiff ist um 13 Uhr im Leuna Chemie Stadion in Halle.

Hallescher FC vs. TSV 1860 München: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Zu sehen ist die Partie nicht im Free-TV, sondern nur auf Magenta Sport, einem Pay-TV-Anbieter der Telekom, der sich die Übertragungsrechte für die 3. Liga gesichert hat. Das Angebot von Magenta findet ihr hier.

Sowohl Kunden der Telekom als auch Nicht-Kunden können Magenta Sport nutzen. Für die Telekom-Kunden ist das Abonnement jedoch um einiges billiger als für Nicht-Kunden. Die Nicht-Kunden zahlen nämlich 16,95 Euro für das Monats-Abo. Das Jahresabo kostet für sie 9,95 Euro pro Monat. Telekom-Kunden zahlen im ersten Jahr sogar nichts, danach erst 4,95 Euro im Monat

Darüber hinaus bietet Magenta Sport auch einen Livestream an. Dieser ist jedoch ebenfalls kostenpflichtig.

3. Liga: 8. Spieltag im Überblick

Datum, Uhrzeit Heim Auswärts 10.09.

19 Uhr SV Meppen SC Freiburg II 11.09.

14 Uhr Würzburger Kickers TSV Havelse 11.09.

14 Uhr Kaiserslautern Waldhof Mannheim 11.09.

14 Uhr Viktoria Berlin Wiesbaden 11.09.

14 Uhr FSV Zwickau Verl 11.09.

18 Uhr Viktoria Köln Saarbrücken 11.09.

14 Uhr BVB II Magdeburg 12.09.

14 Uhr Eintracht Braunschweig Osnabrück 13.09.

19 Uhr Türkücü München MSV Duisburg 15.09.

19 Uhr FSV Zwickau Halle

Hallescher FC vs. TSV 1860 München: 3. Liga heute im Liveticker

Für Interessierte, die keinen Zugang zu Magenta-Sport haben, stellt SPOX als Alternative einen Liveticker zur Verfügung.

Hier geht's zum Liveticker der Partie Hallescher FC vs. TSV 1860 München.

Hallescher FC vs. TSV 1860 München: voraussichtliche Aufstellungen

Halle: Müller - Landgraf - Kastenhofer - Nietfeld - Kreuzer - Herzog - Samson - Guttau - Eberwein - Zimmerschmied - Boyd

Müller - Landgraf - Kastenhofer - Nietfeld - Kreuzer - Herzog - Samson - Guttau - Eberwein - Zimmerschmied - Boyd 1860 München: Hiller - Steinhart - Salger - Moll - Deichmann - Dressel - Lex - Neudecker - Tallig - Bär - Mölders

© getty Der TSV 1860 München hinkt den eigenen Erwartungen in der 3. Liga hinterher.

3. Liga: Die Tabelle vor dem 8. Spieltag