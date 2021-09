3. Liga: BVB II siegt bei Mitaufsteiger Havelse und springt auf Platz 3

TSV Havelse wartet in der 3. Liga weiter auf den ersten Punktgewinn. Im Aufsteigerduell gegen Borussia Dortmund II unterlagen die Niedersachsen am siebten Spieltag in der HDI Arena in Hannover mit 0:1 (0:0)

Das Siegtor für die Schwarz-Gelben, die sich mit 14 Punkten auf den dritten Platz verbesserten, erzielte Richmond Tachie (69.).

BVB II-Trainer Enrico Maaßen musste gleich mehrere Leistungsträger ersetzen. Stürmer Steffen Tigges fehlte aufgrund einer Muskelverletzung, Tobias Raschl aufgrund von Leistenproblemen. Zudem weilten Ansgar Knauff und Keeper Luca Unbehaun bei der U20. Zudem musste Marco Pasalic bereits in der ersten Halbzeit ausgewechselt werden.

Havelse hat mit null Zählern und 2:14 Toren weiter die Rote Laterne inne.

