3. Liga: Viktoria Berlin vs. Kaiserslautern heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 3. Spieltag der 3. Liga treffen Viktoria Berlin und der FC Kaiserslautern aufeinander. Alle Informationen zu der Übertragung heute live im TV und Livestream sowie dem Liveticker zum Spiel bekommt Ihr hier.

Viktoria Berlin vs. Kaiserslautern: Stadion, Zuschauer und Anpfiff

Viktoria Berlin empfängt den FC Kaiserslautern am heutigen Sonntag (15. August) um 13 Uhr im Stadion Lichterfelde. Nach Absprache mit den regionalen Gesundheitsbehörden dürfen die Hausherren bis zu 5.000 Zuschauer hereinlassen.

Viktoria Berlin vs. Kaiserslautern: Voraussichtliche Aufstellungen

Viktoria: Sprint - Gunte, Lewald, Kapp - Pinckert, Menz, Jopek, Y. Becker - Cigerci - Lucas Falcao, Küc

Sprint - Gunte, Lewald, Kapp - Pinckert, Menz, Jopek, Y. Becker - Cigerci - Lucas Falcao, Küc Kaiserslautern: Raab - Schad, Senger, Tomiak, Zuck - Klingenburg, Götze - Zimmer, Wunderlich, Hanslik - Huth

3. Liga: Der 3. Spieltag im Überblick

Der 3. Spieltag wird am Freitagabend eröffnet mit der jeweiligen zweiten Mannschaft von den Erstligisten SC Freiburg und Borussia Dortmund. Am Montagabend ist Eintracht Braunschweig zu Gast beim Halleschern FC.

Datum Anstoss 13.08. 19 Uhr SC Freiburg II 2:4 Borussia Dortmund II 14.08. 14 Uhr 1860 München 1:1 Türkgücü-Ataspor 14.08. 14 Uhr VfL Osnabrück 0:1 SV Wehen Wiesbaden 14.08. 14 Uhr TSV Havelse 1:3 Magdeburg 14.08. 14 Uhr 1. FC Saarbrücken 2:0 MSV Duisburg 14.08. 14 Uhr FSV Zwickau 1:1 SV Meppen 14.08. 14 Uhr SC Verl 3:1 FC Viktoria Köln 15.08. 13 Uhr FC Viktoria Berlin -:- 1. FC Kaiserslautern 15.08. 14 Uhr Waldhof Mannheim -:- Würzburger Kickers 16.08. 19 Uhr Hallescher FC -:- Eintr. Braunschweig

3. Liga: Viktoria Berlin vs. Kaiserslautern heute live im TV und Livestream

Das Drittligaduell zwischen Berlin und Kaiserslautern wird heute nicht im frei empfänglichen Fernsehen gezeigt.

Dafür ist auch in der neuen Saison weiter Verlass auf MagentaSport, das alle Spiele der 3. Liga live und in voller Länge zeigt. Für Telekom-Kunden kostet ein Jahresabo 4,95 Euro monatlich, alle anderen Jahresabonnenten müssen 9,95 Euro pro Monat zahlen. Auch ein einzelner Monat ist zu haben, kostet allerdings 16,95 Euro.

Das Spiel Viktoria Berlin vs. Kaiserslautern könnt Ihr mit MagentaSport am Fernseher empfangen oder mit der MagentaSport-App am PC, Tablet oder Smartphone als Livestream sehen.

© getty Viktoria Berlin befindet sich nach zwei Spieltagen mit zwei Siegen an der Spitze der 3. Liga.

3. Liga: Viktoria Berlin vs. Kaiserslautern heute im Liveticker

Alle Spiele der 3. Liga könnt Ihr auch in dieser Saison wieder mit den SPOX-Livetickern verfolgen!

Hier entlang zum Liveticker zu Viktoria-Kaiserslautern.

3. Liga: Die aktuelle Tabelle

Aufsteiger Viktoria Berlin hat den perfekten Start in die 3. Liga erwischt, der FC Kaiserslautern hat nur einen Punkt nach zwei Spieltagen.