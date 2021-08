In der 3. Liga steht der dritte Spieltag auf dem Programm. Der Hallesche FC empfängt Eintracht Braunschweig im Rahmen des Montagsspiels. Wir zeigen Euch, wie Ihr das Spiel heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Halle trifft auf Eintracht Braunschweig. Das Montagsspiel in der 3. Liga verspricht sehr viel Spannung heute und hier seht Ihr, wie Ihr das Spiel verfolgen könnt.

3. Liga: Hallescher FC vs. Eintracht Braunschweig heute live im TV, Livestream und Liveticker

Es gibt heute leider keine Möglichkeit, das Spiel kostenfrei zu verfolgen, dennoch nennen wir Euch die Möglichkeiten, Halle gegen Braunschweig live zu sehen.

3. Liga: Hallescher FC vs. Eintracht Braunschweig heute live im Pay-TV

Der Streaminganbieter der Deutschen Telekom, Magenta Sports zeigt alle Spiele der dritthöchsten Spielklasse Deutschlands exklusiv. Nur bei Magenta Sports seht Ihr auch die heutige Partie live.

Los geht's bei Magenta Sports heute um 18.45 Uhr mit den Vorberichten. Moderiert wird der Abend von Anett Sattler. Um 20.00 Uhr geht es dann los im neu getauften Leuna Chemie Stadion in Halle an der Saale. Kommentiert wird die Partie von Markus Herwig live aus dem Drittliga-Stadion.

3. Liga: Hallescher FC vs. Eintracht Braunschweig heute im Livestream

Natürlich habt Ihr auch die Möglichkeit, das Geschehen von unterwegs zu verfolgen. Magenta Sport bietet auch einen kostenpflichtigen Stream an.

Falls Ihr Telekom-Kunde seid, dann erhaltet Ihr Magenta Sport ein wenig günstiger. Mit einem Vertrag bei der Telekom erhaltet Ihr ein Abo ein ganzes Jahr kostenlos. Danach kostet Euch Magenta Sport 9,95 Euro im Monat.

Falls Ihr kein Telekom-Kunde seid, dann könnt Ihr zwischen dem Jahres- und Monats-Abo wählen. Das Monats-Abo liegt bei 16,95 Euro, im Jahresabo müsst Ihr 9,95 Euro bezahlen. Die Übertragung startet hier heute auch um 18.45 Uhr.

3. Liga: Hallescher FC vs. Eintracht Braunschweig heute im Liveticker

Falls Ihr die Partie heute nicht im kostenpflichtigen Stream oder am TV verfolgen könnt ist SPOX für Euch zur Stelle. Wir tickern das Montagsspiel der 3. Liga heute ab 19.00 Uhr. In nahezu Echtzeit werdet Ihr über die Action auf dem Platz informiert.

Hier geht's zum Liveticker der Partie zwischen Halle und Braunschweig.

3. Liga: Hallescher FC vs. Eintracht Braunschweig heute live: Wichtigste Infos

Datum : 16.08.2021

: 16.08.2021 Uhrzeit: 19.00 Uhr

19.00 Uhr Stadion: Leuna Chemie Stadion (15.058 Zuschauer)

Leuna Chemie Stadion (15.058 Zuschauer) TV-Übertragung: Magenta Sport

3. Liga: Hallescher FC vs. Eintracht Braunschweig heute live: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Voraussichtliche Aufstellung von Halle:

Schreiber - Kreuzer, Nietfeld, Sternberg - Titsch Rivero, Zimmerschied, Herzog, Samson, Derstroff - Boyd, Eberwein

Voraussichtliche Aufstellung von Braunschweig:

Fejzic - Wiebe, Behrendt, Schultz, Kijewski - Krauße, Nikolaou, Multhaup, Br. Henning, Müller - Ihorst

3. Liga: Hallescher FC vs. Eintracht Braunschweig heute live: Sorgen bei Braunschweig

Nach dem Abstieg in der vergangenen Saison aus der 2. Liga gelten die Löwen automatisch als Anwärter auf die vorderen Plätze in der 3. Liga. Allerdings kehrte bei den Niedersachsen früh Ernüchterung ein. Am ersten Spieltag gab es ein 0:0 am Betzenberg gegen Kaiserslautern. Durch herbe 0:4-Heimniederlage eine Woche später zu Hause gegen Aufsteiger Viktoria Berlin schrillten bei der Eintracht direkt zum Saisonstart die Alarmglocken.

Das Spiel war ein Armutszeugnis für die Offensive der Braunschweiger, nur ein einziger Schuss auf das gegnerische Tor wurde in den 90 Minuten in der Statistik vermeldet, was für die Zuschauer, die endlich wieder im Eintracht-Stadion sein durften, eine große Enttäuschung darstellte.

Können die Braunschweiger den Abgang von Torjäger Nick Proschwitz gegen Halle endlich kompensieren?

