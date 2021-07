3. Liga: Wehen Wiesbaden vs. TSV 1860 München heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 2. Spieltag der 3. Liga empfängt der SV Wehen Wiesbaden heute den TSV 1860 München. Wo Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt verraten wir Euch in folgendem Artikel.

Die 3. Liga nimmt weiter Fahrt auf! Nachdem das Spiel zwischen dem MSV Duisburg und dem TSV Havelse gestern wegen Corona-Infektionen innerhalb der Duisburger Mannschaft verlegt werden musste, wird der 2. Spieltag am heutigen Samstag, 31. Juli, mit sechs Spielen eröffnet.

SV Wehen Wiesbaden vs. TSV 1860 München, 3. Liga: Datum, Zeit, Ort, Infos

In einem Spiel zweier Aufstiegskandidaten treffen heute der SV Wehen Wiesbaden und 1860 München aufeinander. Das Spiel wird um 14 Uhr in der Brita-Arena in Wiesbaden angepfiffen. Die Partie dürfen bis zu 4882 Zuschauer im Stadion verfolgen.

Die Münchner Löwen starteten mit einem 1.0-Erfolg gegen Zweitliga-Absteiger Würzburger Kickers in die Saison 2021/22, der SV Wehen Wiesbaden kassierte zum Saisonauftakt ebenfalls kein Gegentor, erzielte beim SC Freiburg II aber auch kein Tor selbst, weshalb im ersten Saisonspiel nur ein Punkt geholt wurde.

Begegnung: SV Wehen Wiesbaden - TSV 1860 München

SV Wehen Wiesbaden - TSV 1860 München Wettbewerb: 3. Liga

3. Liga Datum: 31. Juli 2021

31. Juli 2021 Anstoß: 14 Uhr

14 Uhr Ort: Brita-Arena, Wiesbaden

Brita-Arena, Wiesbaden TV-Übertragung: MagentaSport

3. Liga: Der 2. Spieltag im Überblick

Datum Anstoss Heim Auswärts Samstag, 31. Juli 14 Uhr FC Viktoria Köln FSV Zwickau Samstag, 31. Juli 14 Uhr SV Meppen 1. FC Kaiserslautern Samstag, 31. Juli 14 Uhr Magdeburg SC Freiburg II Samstag, 31. Juli 14 Uhr SV Wehen Wiesbaden 1860 München Samstag, 31. Juli 14 Uhr 1. FC Saarbrücken VfL Osnabrück Samstag, 31. Juli 14 Uhr Borussia Dortmund II Waldhof Mannheim Sonntag, 1. August 13 Uhr Türkgücü-Ataspor Hallescher FC Sonntag, 1. August. 14 Uhr Eintr. Braunschweig FC Viktoria Berlin Montag, 2. August 19 Uhr Würzburger Kickers SC Verl

3. Liga: Wehen Wiesbaden vs. TSV 1860 München heute live im TV und Livestream

Fans der 3. Liga kommen auch in der Saison 2021/22 voll auf ihre Kosten. Alle Spiele werden live im TV und im Livestream übertragen.

Alleine im Free-TV werden insgesamt 86 Spiele von der ARD und den 3. Programmen übertragen. Das Spiel zwischen Wehen Wiesbaden und 1860 München ist heute nicht unter den ausgewählten Free-TV-Partien, weshalb sich die Übertragung im TV auf das Pay-TV beschränkt.

Dafür ist MagentaSport verantwortlich. Der Sportsender der Telekom zeigt alle 380 Saisonspiele live und bietet zudem Konferenzen an. Kostenlos ist das alles aber nicht. Falls Ihr einen laufenden Telekom-Vertrag habt, bezahlt Ihr für MagentaSport 4,95 Euro pro Monat, als Nicht-Telekom-Kunde im Monatsabo monatlich 16,95 Euro oder im Jahresabo monatlich 9,95 Euro.

Die Übertagung zum Spiel Wehen Wiesbaden gegen 1860 München mit Moderatorin Anett Sattler und Kommentator Basti Schwele beginnt um 13.45 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt beginnt auch die Samstagskonferenz mit allen sechs heutigen Spielen.

Zugriff auf MagentaSport erhaltet Ihr nicht nur mit einem Telekom-Receiver, sondern auch am TV-Gerät, auf dem Smartphone oder Tablet via App oder am PC per Livestream.

3. Liga: Wehen Wiesbaden vs. TSV 1860 München heute im Liveticker

Auch bei SPOX werdet Ihr über das Spiel Wehen Wiesbaden gegen 1860 München bestens informiert. Wir bietet einen ausführlichen Liveticker an, dazu gibt es auch einen Konferenzticker mit allen sechs heutigen Spielen der 3. Liga.

Hier geht's zum Liveticker Wehen Wiesbaden vs. TSV 1860 München.

Hier geht's zum Liveticker Konferenz 3. Liga.

3. Liga: Wehen Wiesbaden vs. TSV 1860 München - Voraussichtliche Aufstellungen

SV Wehen Wiesbaden: Stritzel - Mockenhaupt, Carstens, Gürleyen - Fechner, Kurt, Taffertshofer, Rieble - Goppel, Thiel - Nilsson

Stritzel - Mockenhaupt, Carstens, Gürleyen - Fechner, Kurt, Taffertshofer, Rieble - Goppel, Thiel - Nilsson 1860 München: Kretzschmar - Deichmann, Salger, Lang, Steinhart - Moll - Biankadi, Neudecker, Tallig - Bär, Mölders

3. Liga: Die aktuelle Tabelle