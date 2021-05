Der MSV Duisburg trifft heute auf den FC Ingolstadt. Das Spiel am 37. Spieltag in der 3. Liga könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

Kann Ingolstadt seine Chancen im Aufstiegsrennen wahren? Dafür benötigen die Bayern einen Sieg ins Duisburg.

MSV Duisburg vs. FC Ingolstadt 0:0 Tore Aufstellung MSV Weinkauf - Sauer, D. Schmidt, Fleckstein, Scepanik - Ma. Frey, Jansen - Tomic, Palacios, Stoppelkamp - Bouhaddouz Aufstellung FCI Buntic - Heinloth, Paulsen, Schröck, Gaus - Krauße - Stendera, Cauiby - Butler, Kutschke, Kaya Gelbe Karten Rote Karten

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

MSV Duisburg vs. FC Ingolstadt: 3. Liga JETZT im Liveticker - 0:0

1.: Der Ball rollt!

MSV Duisburg vs. FC Ingolstadt: 3. Liga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die Mannschaften betreten den Rasen, gleich geht es hier los.

Vor Beginn: Auch FCI-Coach Tomas Oral verändert seine erste Elf auf vier Positionen. Bilbija, Kotzke und Eckert nehmen auf der Bank Platz. Röhl ist nicht im Kader. Dafür beginnen Krauße, Stendera, Kaya und Butler.

Vor Beginn: Der MSV wechselt im Vergleich zur Pleite in Magdeburg auf vier Positionen. Sicker und Bitter werden in der Defensive durch Fleckstein und Sauer ersetzt. Im Mittelfeld rücken Palacios und Tomic für Krempicki und Engin in die Startelf.

Vor Beginn: Duisburg kann den Rest der Saison derweil wohl relativ entspannt angehen. Durch den klaren 5:0-Sieg über den KFC Uerdingen haben die Zebras den Klassenerhalt in der Saison 2020/2021 perfekt gemacht.

Vor Beginn: Noch können die Ingolstädter auf den Aufstieg hoffen, nur zwei Punkte trennt das Team von Trainer Thomas Oral von Hansa Rostock auf Platz zwei. Durch zu viele enttäuschende Ergebnisse im Saisonendspurt hat sich der FCI die eigene Ausgangssituation aber selbst enorm verschlechtert. Aus den letzten acht Spielen holte das Team nur einen Sieg.

Vor Beginn: Hallo und Willkommen beim Spiel zwischen dem MSV Duisburg und dem FC Ingolstadt. Der Anstoß erfolgt heute um 14 Uhr.

MSV Duisburg vs. FC Ingolstadt: Die Aufstellungen

Duisburg: Weinkauf - Sauer, D. Schmidt, Fleckstein, Scepanik - Ma. Frey, Jansen - Tomic, Palacios, Stoppelkamp - Bouhaddouz

Ingolstadt: Buntic - Heinloth, Paulsen, Schröck, Gaus - Krauße - Stendera, Cauiby - Butler, Kutschke, Kaya

MSV Duisburg vs. FC Ingolstadt: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Gute Nachrichten für alle Fans von Duisburg und Ingolstadt: Das Aufeinandertreffen der beiden Teams wird live im Free-TV gezeigt. Sowohl der BR als auch der WDR zeigen das Spiel live und in voller Länge.

Beide Sender zeigen ihre Übertragung auch kostenfrei im Livestream. Hier gelangt Ihr zum Livestream des BR und des WDR.

Auch MagentaSport zeigt die Begegnung zwischen Duisburg und Ingolstadt live. Der Sportsender der Telekom zeigt alle Partien aus Deutschlands dritthöchster Spielklasse live. MagentaSport ist allerdings kostenpflichtig. Nur Telekom-Kunden können den Dienst ein Jahr lang kostenlos nutzen.

3. Liga: Tabelle im Überblick