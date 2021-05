Für Dynamo Dresden will heute gegen den SC Verl die Tabellenführung in der 3. Liga behaupten. Wir zeigen Euch, wie Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Noch vier Spieltage sind in der 3. Liga zu absolvieren. Im Rahmen des 35. Spieltags muss heute Tabellenführer Dynamo nach Ostwestfalen zum SC Verl. Die Gütersloher rangieren derzeit auf dem 7. Platz in der 3. Liga.

3. Liga: SC Verl vs. Dynamo Dresden heute live im TV, Livestream und Liveticker

Dynamo Dresden ist derzeit auf dem bestem Weg, den Titel in der 3. Liga einzusacken. Erst am Samstag gab es gegen Uerdingen einen überzeugenden 2:0-Auswärtserfolg. Nun wartet am heutigen Dienstag Verl auf das Team von Trainer Alexander Schmidt.

3. Liga: SC Verl vs. Dynamo Dresden heute live im TV - keine Übertragung im Free-TV

Das Duell am heutigen Dienstagabend startet um 19 Uhr, doch leider wird es keine Übertragung im Free-TV geben. Die dritten Programme der ARD übertragen ausgewählte Spiele kostenlos, doch das ist heute leider nicht der Fall.

© getty Dynamo Dresden um Kapitän Sebastian Mai hat drei Auswärtspunkte im Visier.

3. Liga: SC Verl vs. Dynamo Dresden heute live im Pay-TV

Dresden und Verl Anhänger haben dennoch die Chance, die Partie heute live auf dem Bildschirm zu verfolgen. Auf MagentaSport könnt Ihr das Spiel verfolgen. Die Übertragung für das Spiel startet heute um 18.45 Uhr.

Falls Ihr einen laufenden Telekom-Vertrag habt, zahlt Ihr für MagentaSport die ersten zwölf Monate nichts, danach dann 4,95 Euro pro Monat. Außerdem kann das Angebot bei Sky Sport Kompakt dazugebucht werden. Dies kostet Telekom-Kunden 9,95 Euro.

3. Liga: SC Verl vs. Dynamo Dresden heute live im Livestream

Wer auch von unterwegs Fußball aus der 3. Liga genießen möchte, kann auf den Livestream von MagentaSport zählen. Der Stream kann mit einem gültigen MagentaSport-Abo erreicht werden. Abrufbar ist der Livestream bei magentasport.de. Ein Jahres-Abo erhaltet Ihr für 9,95 Euro monatlich, ein Monats-Abo kostet 16,95 Euro monatlich.

3. Liga: SC Verl vs. Dynamo Dresden heute live : Wichtigste Infos

Wettbewerb: 3. Liga

3. Liga Runde: 35. Spieltag

35. Spieltag Datum: 4. Mai 2021

4. Mai 2021 Uhrzeit: 19 Uhr

19 Uhr Ort: Sportclub Arena, Verl

Sportclub Arena, Verl TV-Übertragung: MagentaSport

Livestream: MagentaSport

3. Liga: 35. Spieltag in der Übersicht

Datum Uhrzeit Heim Auswärts 4.05. 19 Uhr VfB Lübeck SV Wehen Wiesbaden 4.05. 19 Uhr Hansa Rostock FC Ingolstadt 4.05. 19 Uhr 1860 München 1. FC Kaiserslautern 4.05. 19 Uhr SC Verl Dynamo Dresden 4.05. 19 Uhr Hallescher FC Türkgücü München 5.05. 19 Uhr SpVgg Unterhaching SV Waldhof Mannheim 5.05. 19 Uhr Saarbrücken 1. FC Magdeburg 5.05. 19 Uhr FSV Zwickau Meppen 5.05. 19 Uhr SV Wehen Wiesbaden SpVgg Unterhaching 5.05. 19 Uhr MSV Duisburg Bayern II 5.05. 19.00 Uhr Uerdingen Viktoria Köln

3. Liga: SC Verl vs. Dynamo Dresden heute im Liveticker

SPOX bietet Euch zu allen Spielen der 3. Liga einen Liveticker an, so auch heute beim Duell zwischen Verl und Dresden. Hier geht's zum Liveticker der Partie SC Verl gegen Dynamo Dresden.

3. Liga: SC Verl vs. Dynamo Dresden heute live - Kommt Dresden dem Titel noch näher?

Bei den Dresdnern war von ein paar Wochen schon Land unter, nachdem man aus vier Liga-Partien keinen einzigen Sieg mitnahm. Doch dann kamen die Ostdeutschen wieder ins Rollen. Bei den beiden Nachholspielen gegen Duisburg und Uerdingen gab es insgesamt sechs Punkte.

Jetzt grüßt Dresden vom Platz an der Sonne und kann mit einem Sieg den Vorsprung auf Hansa Rostock ausbauen. Ebenfalls könnten die Dresdner vom direkten Duell zwischen Rostock und Ingolstadt profitieren. Neu-Coach Alexander Schmidt muss weiterhin auf Wiegers, Becker, Hartmann, Großer und Weihrauch weiterhin aus.

SC Verl vs. Dynamo Dresden heute live: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Voraussichtliche Aufstellung von Verl: Brüseke - Lannert - Mikic - Langesberg - Ritzka - Kurt - Sander - Corboz - Eilers - Janjic - Rabihic

Brüseke - Lannert - Mikic - Langesberg - Ritzka - Kurt - Sander - Corboz - Eilers - Janjic - Rabihic Voraussichtliche Aufstellung von Dresden: K. Broll - Kreuzer, Ehlers, Knipping, C. Löwe - S. Mai, Will - Diawusie, Stefaniak - Hosiner, Daferner

3. Liga: Die Tabelle vor dem 35. Spieltag