SC Verl vs. Dynamo Dresden: 3. Liga JETZT im Liveticker - 0:0

In der 3. Liga gastiert Tabellenführer Dynamo Dresden am 35. Spieltag beim SC Verl. Hier gibt es die komplette Partie im Liveticker.

Dynamo Dresden steht vor der Rückkehr in die 2. Bundesliga. Machen die Sachsen heute beim SC Verl den nächsten Schritt? Hier gibt es das Spiel der 3. Liga im ausführlichen Liveticker.

SC Verl - Dynamo Dresden 0:0 Tore Aufstellung SC Verl Brüseke - Mikic, Ritzka, Jürgensen, Lannert - Kurt, Köhler, Corboz - Eilers, Sanders, Taz Aufstellung Dynamo Dresden Broll - Ehlers, Kwadwo, Knipping - Diawusie, Stark, Will, Löwe - Hosiner - Daferner, Vlachodimos Gelbe Karten

Vor Beginn: Die Personalsituation beim SC Verl ist kurz vor Saisonende angespannt: Barne Pernot, Patrick Schikowski, Aygün Yildirim und Leandro Putaro fehlen verletzt. Zudem ist Kasim Rabihic aufgrund seiner fünften gelben Karte nicht mit dabei. Damit fehlt den Ostwestfalen heute nicht nur einer ihrer beiden erfolgreichsten Torjäger (Yildirim, 14 Saisontreffer), sondern auch der Topvorlagengeber der Liga (Rabihic, 11 Assists). Darüber hinaus gibt es für die Ostwestfalen keine Verschnaufpause, bereits am Freitag muss Verl auswärts bei Türkgücü München antreten.

Vor Beginn: In dieser Spielzeit haben die Sachsen schon einmal gute Erfahrungen mit dem Sportclub gemacht. Die Begegnung der Hinrunde endete nämlich deutlich zugunsten der Sachsen, neun Tage vor Weihnachten fertigte Dresden den Aufsteiger mit 4:1 ab. Beim zweiten Akt nicht dabei ist Dynamos Kapitän Sebastian Mai, der kurzfristig mit einer Knieverletzung ausfällt. Julius Kade fehlt ebenfalls angeschlagen, dafür spielen Leroy Kwadwo und Chris Löwe.

Vor Beginn: Unter dem neuen Trainer Alexander Schmidt läuft es bei Dynamo Dresden wieder. Nach zwei Siegen in Serie, zuletzt gegen den KFC Uerdingen im Nachholspiel, steht Dynamo wieder an der Tabellenspitze - punktgleich mit Hansa Rostock. In Verl will Dresden mit einem weiteren Sieg der 2. Liga noch näher kommen. Für den SC Verl geht es "nur" um die Ehre. Als Siebter hat das Team mit dem Auf- und dem Abstieg nichts mehr zu tun.

Vor Beginn: Die Drittligapartie des 35. Spieltags wird um 19 Uhr in der Sportclub-Arena in Verl angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Parte SC Verl gegen Dynamo Dresden.

SC Verl vs. Dynamo Dresden: 3. Liga heute im Liveticker - Die Aufstellungen

SC Verl: Brüseke - Mikic, Ritzka, Jürgensen, Lannert - Kurt, Köhler, Corboz - Eilers, Sanders, Taz

SC Verl vs. Dynamo Drsden: 3. Liga heute im TV und Livestream

Die Partie zwischen dem SC Verl und Dynamo Dresden wird nicht im Free-TV übertragen, sondern ist exklusiv auf MagentaSport zu sehen. Das Sport-Angebot der Telekom ist sowohl im TV als auch im Livestream abrufbar.

Die Vorberichterstattung zur Begegnung startet um 18.45 Uhr, als Kommentator ist Christian Straßburger im Einsatz. Neben der Option Einzelspiel könnt Ihr die Partie auch in der Konferenz mit den restlichen Spielen des Tages verfolgen.

3. Liga: Die aktuelle Tabelle