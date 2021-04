3. Liga: KFC Uerdingen trennt sich von Trainer Stefan Krämer - Co-Trainer Stefan Reisinger übernimmt vorerst

Der abstiegsbedrohte Drittligist KFC Uerdingen hat sich von Trainer Stefan Krämer getrennt. Die Entscheidung sei nach gemeinsamen Gesprächen zwischen Gesellschafter Roman Geworkyan und Krämer getroffen worden. Co-Trainer Stefan Reisinger wird das Team nach KFC-Angaben "in den kommenden Partien" betreuen.

Das nächste Spiel bestreiten die Krefelder am Samstag beim Aufsteiger SC Verl."Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht, vor allem im Wissen, was Stefan Krämer in den vergangenen Monaten geleistet hat. Dass dieses Team weiterhin eine verschworene Gemeinschaft ist, ist sein Verdienst", sagte Investor Geworkyan, der beim KFC im Februar die Anteile von Michail Ponomarew übernommen hatte.

Krämer trainierte die Uerdinger in insgesamt 81 Spielen und führte den früheren Bundesligisten 2018 zurück in die 3. Liga. Am vergangenen Freitag hatte Krefeld durch das 1:2 beim direkten Konkurrenten Hallescher FC einen Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt hinnehmen müssen. Der KFC steht als Tabellen-17. derzeit auf einem direkten Abstiegsplatz.