Am 31. Spieltag in der 3. Liga empfängt der VfB Lübeck heute den 1. FC Kaiserslautern. Die Partie könnte über den Abstieg in der 3. Liga mitentscheiden. Hier könnt Ihr die Begegnung im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

VfB Lübeck - 1. FC Kaiserslautern: 3. Liga heute im Liveticker - Vor Beginn

Die Begegnung kommt einem echten Abstiegs-Thriller gleich. Lübeck liegt mit 29 Zählern aktuell auf dem vorletzten Tabellenplatz, Kaiserslautern mit 30 Punkten nur einen Tabellenrang weiter vorne. Bei einer Niederlage droht der Klassenerhalt somit in weite Ferne zu rücken.

Angestoßen wird der Ball im Lübecker Stadion Lohmühle um 14.00 Uhr.

Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Spiel zwischen dem VfB Lübeck und dem 1. FC Kaiserslautern.

VfB Lübeck - 1. FC Kaiserslautern heute live im TV und Livestream

Die Partie zwischen den beiden Mannschaften wird nicht live im Free-TV zu sehen sein. Magenta Sport überträgt das Spiel exklusiv live.

Auf magentasport.de könnt Ihr das Spiel als Magenta Sport-Abonnent live sehen. Für Kunden der Telekom ist Magenta Sport im ersten Jahr sogar kostenlos.

3. Liga: Die Tabelle vor dem 31. Spieltag