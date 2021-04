3. Liga: SV Meppen - Hansa Rostock heute live im Free-TV, Livestream und Liveticker

In der 3. Liga trifft der SV Meppen heute auf Hansa Rostock. Ihr wollt die Begegnung heute live im Free-TV, Livestream und Liveticker verfolgen? Hier bekommt Ihr alle Infos.

3. Liga: SV Meppen - Hansa Rostock, alle Infos

Die Partie zwischen Meppen und Rostock beginnt am heutigen Samstagnachmittag, also am 24.4.2021. Los geht's um 14 Uhr.

Gespielt wird in der Meppener Hänsch-Arena. Die Arena bietet bis zu 13.696 Zuschauern Platz, das Spiel wird aber natürlich vor leeren Rängen stattfinden müssen.

Die Meppener treten mit Trainer Rico Schmitt an der Seitenlinie an. Torsten Frings war in der vergangenen Woche von seinen Aufgaben als Cheftrainer entbunden worden.

3. Liga: SV Meppen - Hansa Rostock heute live im Free-TV und Livestream

Das Spiel zwischen Meppen und Rostock könnt Ihr nicht im deutschen Free-TV verfolgen. Kein frei empfangbarer TV-Sender zeigt das Aufeinandertreffen der beiden Teams live und in voller Länge.

Der einzige Anbieter, der das Spiel zwischen Meppen und ihren Gästen aus Rostock heute live zeigt, ist Magenta Sport. Der Streaming-Anbieter der Telekom zeigt alle Begegnungen der 3. Liga live und über die vollen 90 Minuten.

Ihr wollt Euch ein Magenta Sport-Abo holen? Dann habt Ihr als Telekom-Kunde Vorteile. Mit einem Telekom-Abonnement erhaltet Ihr Magenta Sport im ersten Jahr komplett kostenlos, Ihr müsst keinen Cent zahlen. Nach dem Gratisjahr zahlt Ihr als Telekom-Kunde 4,95 Euro pro Monat für Magenta Sport.

Wenn Ihr kein Telekom-Kunde seid, wird Magenta Sport allerdings teurer: Im Jahresabo müsst Ihr dann 9,95 Euro pro Monat zahlen, im Monatsabo zahlt Ihr 16,95 Euro pro Monat. Ein Gratisjahr gibt es in diesem Fall nicht.

3. Liga: SV Meppen - Hansa Rostock heute im Liveticker

Ihr könnt oder wollt die Partie zwischen Meppen und Rostock nicht live sehen? Dann ist der Liveticker des Spiels vielleicht das richtige für Euch. Bei SPOX bieten wir zu jeder Partie in Deutschlands dritthöchster Spielklasse einen Liveticker an. Dazu zählt natürlich auch das Spiel von Meppen gegen Hansa Rostock.

Hier findet Ihr unseren Liveticker zur Partie des SV Meppen gegen Hansa Rostock.

© getty Simon Rhein (r.) spielt mit Rostock gegen Meppen.

3. Liga: SV Meppen - Hansa Rostock, voraussichtliche Aufstellungen

Meppen: Domaschke - Ballmert, Bünning, Al-Hazaimeh, Amin - Egerer, Andermatt - Guder, Tankulic, Rama - Boere

Domaschke - Ballmert, Bünning, Al-Hazaimeh, Amin - Egerer, Andermatt - Guder, Tankulic, Rama - Boere Rostock: Kolke - Butzen, Riedel, Roßbach, Scherff - Rother, Rhein - Omladic, Bahn, Breier - Verhoek

3. Liga: Die Tabelle am 34. Spieltag