3. Liga heute live: FC Bayern II vs. 1. FC Saarbrücken im TV, Livestream und Liveticker

Während die Profimannschaft des FC Bayern kurz vor dem nächsten Meistertitel steht, kämpft die Reservemannschaft in der 3. Liga um den Klassenerhalt. Der FC Bayern II empfängt am heutigen 34. Spieltag den 1. FC Saarbrücken. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

3. Liga - FC Bayern II vs. 1. FC Saarbrücken: Die wichtigsten Infos zum Spiel

Die Partie zwischen der Reservemannschaft des FC Bayern München und dem 1. FC Saarbrücken schließt am heutigen Montag, 26. April, den 34. Spieltag in der 3. Liga ab. Um 19 Uhr startet das Duell, das Stadion an der Grünwalder Straße in München dient dabei als Spielstätte.

Erst in der vergangenen Saison krönte sich der FC Bayern München II in der 3. Liga zum Meister, bereits ein Jahr später müssen die Münchner um den Klassenerhalt bangen. Vor dem 34. Spieltag stehen die Bayern nur auf Rang 18. Der Abstand zum anvisierten 16. Platz beträgt jedoch nur zwei Punkte. Außerdem hat der SV Meppen (Platz 16) ein Spiel mehr auf dem Konto.

© getty In der Hinrunde triumphierte der FC Bayern mit 2:1.

3. Liga heute live: FC Bayern II vs. 1. FC Saarbrücken im TV und Livestream

Magenta Sport besitzt die Übertragungsrechte für die komplette 3. Liga und ist daher die richtige Anlaufstelle für alle, die Bayern München II gegen Saarbrücken live und in voller Länge verfolgen wollen. Die Vorberichterstattung startet um 18.45 Uhr, dabei ist Alexander Klich als Kommentator tätig, Sascha Bandermann moderiert.

Wie viel Ihr für das Magenta-Sport-Abonnement zahlen müsst, ist abhängig davon, ob Ihr Kunden bei der Telekom seid oder nicht. Denn Telekom-Kunden bekommen das Angebot ganze 12 Monate lang völlig kostenlos. Wenn dann das Gratisjahr vorbei ist, müssen pro Monat 4,95 Euro gezahlt werden.

Auch die Nicht-Telekom-Kunden dürfen natürlich Magenta Sport nutzen. Jedoch kostet für sie das Abo mehr als im Vergleich zu den Telekom-Kunden. Das Monatsabo kostet 16,95 Euro pro Monat. Das Jahresabo ist mit einem monatlichen Preis in Höhe von 9,95 Euro versehen.

3. Liga heute live: FC Bayern II vs. 1. FC Saarbrücken im Liveticker

Zusätzlich zur Übertragung bei Magenta Sport bietet auch SPOX die Begegnung Bayern II gegen Saarbrücken an - nämlich in Form eines Livetickers.

Hier geht's zum Liveticker: Bayern München vs. 1. FC Saarbrücken.

3. Liga: Die Tabelle vor FC Bayern II - Saarbrücken