Dynamo Dresden - MSV Duisburg: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im Aufstiegsrennen in der 3. Liga geht es sehr knapp zu. Dynamo Dresden will gegen den MSV Duisburg einen Dreier einfahren, um an den Konkurrenten dranzubleiben. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Ursprünglich war die Partie am 32. Spieltag (17. April) angesetzt. Durch die Quarantäne für das Team von Dynamo Dresden musste das Spiel gegen den MSV Duisburg jedoch verschoben werden.

Dynamo Dresden - MSV Duisburg: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Das erste Spiel nach der Quarantäne lief für Dresden nicht nach Plan. Im Heimspiel gegen den Halleschen FC setzte es eine 0:3-Niederlage. In der Folge rutschte das Team auf den vierten Tabellenplatz ab und Trainer Markus Kauczinski wurde beurlaubt.

Nun empfängt Dynamo den MSV Duisburg. Gespielt wird das Nachholspiel am Mittwoch um 19 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion. Eine Übertragung zum Spiel gibt es auch, im Folgenden erklären wir Euch, wie Ihr das Spiel im TV und Livestream sehen könnt.

Dynamo Dresden - MSV Duisburg: 3. Liga heute live im TV - Keine Übertragung im Free-TV

Am Samstag werden in der Regel drei Begegnungen der 3. Liga im Free-TV gezeigt, Begegnungen unter der Woche oder auch Nachholspiele dagegen nicht. Das Spiel zwischen Dynamo Dresden gegen den MSV Duisburg ist also nicht im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen.

Dynamo Dresden - MSV Duisburg: 3. Liga heute live im Pay-TV

Dennoch gibt es eine Möglichkeit, das Spiel im TV zu verfolgen. Magenta Sport zeigt alle Spiele in dieser Saison im Pay-TV. Beginn der Übertragung am Samstag ist um 18.45 Uhr.

Telekom-Kunden können das Programm über ihren TV abrufen. Abonnenten zahlen dabei im ersten Jahr nichts, nach zwölf Monaten wird ein monatlicher Preis von 4,95 Euro fällig.

Außerdem kann das Angebot bei Sky Sport Kompakt dazugebucht werden. Dies kostet Telekom-Kunden 9,95 Euro.

Dynamo Dresden - MSV Duisburg: 3. Liga heute live im Livestream

Für alle anderen gibt es die Option, per Livestream das Spiel zu verfolgen. Dieser wird ebenfalls von Magenta Sport angeboten, den Livestream können aber auch alle ohne Telekom-Vertrag abrufen.

Natürlich ist dieser Service auch kostenpflichtig. Ein Jahres-Abo erhaltet Ihr für 9,95 Euro monatlich, ein Monats-Abo kostet 16,95 Euro monatlich. Abrufbar ist der Livestream bei magentasport.de.

Dynamo Dresden - MSV Duisburg: 3. Liga heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Wettbewerb: 3. Liga

Runde: 32. Spieltag (Nachholspiel)

32. Spieltag (Nachholspiel) Datum: 28. April 2021

Uhrzeit: 19 Uhr

19 Uhr Ort: Rudolf-Harbig-Stadion (Dresden)

Rudolf-Harbig-Stadion (Dresden) Übertragung: Magenta Sport

Livestream: Magenta Sport

3. Liga: 32. Spieltag in der Übersicht

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Ergebnis 16.04. 19 Uhr Bayern München II FC Hansa Rostock 0:1 17.04. 14 Uhr Magdeburg FSV Zwickau 0:0 17.04. 14 Uhr FC Viktoria Köln Hallescher FC 2:0 17.04. 14 Uhr SC Verl KFC Uerdingen 05 3:0 17.04. 14 Uhr Türkgücü-Ataspor 1860 München 0:2 17.04. 14 Uhr 1. FC Kaiserslautern 1. FC Saarbrücken 2:1 18.04. 13 Uhr FC Ingolstadt SV Meppen 0:0 18.04. 14 Uhr Waldhof Mannheim VfB Lübeck 3:2 18.04. 15 Uhr SV Wehen Wiesbaden SpVgg Unterhaching 1:0 28.04. 19 Uhr Dynamo Dresden MSV Duisburg

Dynamo Dresden - MSV Duisburg: 3. Liga heute im Liveticker

Bei allen Spielen der 3. Liga könnt Ihr bei uns im Liveticker mit dabei sein. Wir halten Euch mit allen wichtigen Spielsituationen auf Stand.

Hier geht es zum Liveticker Dynamo Dresden - MSV Duisburg.

Dynamo Dresden verpflichtet Schmidt als Chef-Trainer

Dynamo Dresden ist auf der Suche nach einem neuen Chef-Trainer schnell fündig geworden. Nur einen Tag nach der Beurlaubung von Markus Kauczinski verpflichteten die Sachsen Alexander Schmidt. Der 52-Jährige übernimmt zunächst bis zum Ende der laufenden Saison und erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021.

"Alexander Schmidt hat sofort seine Bereitschaft signalisiert, als erfahrener Trainer gemeinsam mit uns unsere Ziele in den verbleibenden sechs Spielen anzugehen", sagte Sport-Geschäftsführer Ralf Becker und ergänzte: "Er kennt die 3. Liga und steht für eine offensive Grundidee des Fußballs." (Quelle: SID)

Dynamo Dresden - MSV Duisburg: Voraussichtliche Aufstellungen

Dynamo Dresden: K. Broll - Kreuzer, Ehlers, Knipping, C. Löwe - S. Mai, Will - Diawusie, Stefaniak - Hosiner, Daferner

K. Broll - Kreuzer, Ehlers, Knipping, C. Löwe - S. Mai, Will - Diawusie, Stefaniak - Hosiner, Daferner MSV Duisburg: Weinkauf - Sauer, D. Schmidt, Gembalies, Sicker - Ma. Frey, Krempicki - L.-J. Mickels, Ademi, Stoppelkamp - Bouhaddouz

3. Liga: Die aktuelle Tabelle