1. FC Magdeburg - VfB Lübeck: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen 34. Spieltag begegnen sich in der 3. Liga der 1. FC Magdeburg und der VfB Lübeck. Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wie Ihr das Duell im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

1. FC Magdeburg - VfB Lübeck: Uhrzeit, Spielstätte, Ort

Am heutigen Sonntag (25. April) findet das Spiel zwischen dem 1. FC Magdeburg und dem Abstiegskandidaten VfB Lübeck statt. Gespielt wird in der MDCC-Arena in Magdeburg. Pünktlich um 13 Uhr pfeift der Unparteiische die Partie an.

1. FC Magdeburg - VfB Lübeck: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Wie üblich könnt Ihr das Spiel live und in voller Länge bei Magenta Sport verfolgen, da der Pay-TV-Sender die Übertragungsrechte für die komplette 3. Liga besitzt. Um 12.45 Uhr geht die Übertragung mit Vorberichten zum Spiel los. Für Euch mit dabei sind Moderatorin Stefanie Blochwitz und Kommentator Alexander Küpper.

© getty Christian Titz (l.) ist seit Mitte Februar Trainer des 1. FC Magdeburg.

Falls Ihr Kunden bei der Telekom seid und Magenta Sport nutzen möchtet, bekommt Ihr im Vergleich zu Nicht-Telekom-Kunden einige finanzielle Vorteile. Telekom-Kunden dürfen nämlich ein Jahr lang Magenta Sport völlig kostenlos nutzen, ehe nach Ablauf der Periode 4,95 Euro pro Monat anfallen.

Bei den Nicht-Telekom-Kunden sieht die Situation ein wenig anders aus. Ohne Gratisjahr zahlen sie nämlich für das Monatsabo 16,95 Euro und für das Jahresabo 9,95 Euro.

1. FC Magdeburg - VfB Lübeck: 3. Liga im Liveticker

Außerdem bietet SPOX die Begegnung in Form eines Livetickers ebenfalls an. Ihr verpasst damit auch keine wichtigen Spielaktionen.

Hier geht's zum Liveticker: 1. FC Magdeburg vs. VfB Lübeck.

1. FC Magdeburg - VfB Lübeck: Voraussichtliche Aufstellungen

Magdeburg: M. Behrens - Tob. Müller, A. Müller, Bittroff - Jacobsen, Malachowski - Rorig, Bertram, Atik, Kath - Brünker

Lübeck: Raeder - Malone, Grupe, Rieble - Steinwender, Mende, Okungbowa, Ramaj - Zehir - Y. Deichmann, Akono

3. Liga: Die aktuelle Tabelle

Lübeck braucht heute unbedingt drei Punkte, um irgendwie noch von den Abstiegsrängen wegzukommen. Aktuell sieht die Lage für den Vorletzten nicht gut aus. Auf das rettende Ufer (Platz 16) fehlen fünf Spiele vor Schluss sechs Punkte. Magdeburg befindet sich im unteren Mittelfeld.