TSV 1860 München - FC Ingolstadt: Toto-Pokal heute live im TV und Livestream

Das nächste Duell von zwei Drittligisten im Toto-Pokal steht an! Der TSV 1860 München empfängt den FC Ingolstadt am heutigen Samstag. Wo und wann Ihr die Partie live im TV und Livestream verfolgen könnt, verrät Euch SPOX.

Am vergangenen Mittwoch setzte sich bereits Türkgücü München mit 2:0 gegen die Spielvereinigung Unterhaching und steht auf dem Weg in die erste DFB-Pokal-Hauptrunde somit als Gegner für den Sieger des heutigen Duells bereit.

TSV 1860 München vs. FC Ingolstadt heute live: Ort und Anpfiff

Die Partie zwischen dem TSV 1860 München und dem FC Ingolstadt am heutigen Samstag (27. März) wird um 14 Uhr angepfiffen.

Austragungsort ist das Grünwalder Stadion, wo auch der nicht für den Wettbewerb zugelassene FC Bayern II seine Heimspiele austrägt, in München.

1860 München - FC Ingolstadt heute live im TV und Livestream

Im Gegensatz zur Partie zwischen Turkgücü München und der SpVgg Unterhaching könnt das Heimspiel der Löwen gegen die Schanzer im frei empfangbaren Fernsehen sehen.

Der öffentlich-rechtlichte Sender BR geht pünktlich zum Anpfiff auf Sendung. Kommentator Philipp Eger begleitet das Spiel.

Alternativ habt Ihr die Möglichkeit, die Begegnung auf BR24 Sport und auf dem hauseigenen Youtube-Kanal zu sehen. Ein Livestream gibt es auch auf der Facebook-Seite vom BR.

Das entsprechende Duell gegen Turkgücü München steigt dann am kommenden Dienstag (30. März) um 20.30 Uhr. Das Finale um den Einzug ins Viertelfinale des Toto-Pokals könnt Ihr dann bei Sport1 verfolgen.

1860 München gegen FC Ingolstadt: Was ist der Toto-Pokal?

Doch was hat es eigentlich mit dem Toto-Pokal auf sich? Wer den seit 1998 in Bayern ausgetragenen Pokalwettbewerb gewinnt, bekommt neben Prestige und Pokal einen Startplatz in der 1. Hauptrunde des DFB-Pokals. Zudem winkt dem Gewinner eine garantierte Prämie von 130.000 Euro.

Teilnehmer des Wettbewerbs sind alle bayerischen Regional- und Drittligisten sowie die 24 Kreispokalsieger. Landes- und Bayernligisten können sich außerdem über Qualifikationsrunden qualifizieren.

Neben Zweitvertretungen wie beispielsweise die Amateure des FC Bayern München sind auch Mannschaften der 1. und 2. Bundesliga beim Toto-Pokal ausgeschlossen.

Toto-Pokal heute live: Der Modus

Der diesjährige Modus des Toto-Pokals wurde aufgrund der Corona-Pandemie stark verändert. Deshalb machen die Drittligisten den Platz im Viertelfinale unter sich aus.

Vier der übrigen sieben Plätze werden den Regionalliga-Teams über einen eigenen Ligapokal-Wettbewerb zugeteilt. Das Teilnehmerfeld wird schließlich durch drei von zwölf Klubs, die die zweite Hauptrunde des Toto-Pokals erreicht haben, vervollständigt.

Ab dem Viertelfinale geht es im gewohnten K.o.-Modus weiter. Der Gewinner des Wettbewerbs qualifiziert sich wie in den vergangenen Jahren für den DFB-Pokal.

TSV 1860 München und Ingolstadt in der 3. Liga: Die Tabelle

In der 3. Liga liegt der TSV 1860 München neun Punkte hinter dem FC Ingolstadt. Die Schanzer haben noch beste Chancen, den direkten Aufstieg in die 2. Liga zu schaffen.

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. SG Dynamo Dresden 29 51:24 27 58 2. FC Hansa Rostock 29 44:26 18 57 3. FC Ingolstadt 29 41:30 11 57 4. 1860 München 29 51:25 26 48 5. SC Verl 29 54:44 10 45 6. 1. FC Saarbrücken 29 50:41 9 45 7. SV Wehen Wiesbaden 29 46:41 5 44 8. Türkgücü München 29 37:38 -1 40 9. FSV Zwickau 27 35:34 1 39 10. FC Viktoria Köln 29 39:47 -8 39 11. Hallescher FC 29 33:47 -14 36 12. SV Meppen 29 32:46 -14 36 13. Waldhof Mannheim 29 38:42 -4 35 14. MSV Duisburg 29 38:50 -12 34 15. Bayern München II 29 37:40 -3 33 16. KFC Uerdingen 05 28 29:33 -4 32 17. Magdeburg 29 28:40 -12 31 18. 1. FC Kaiserslautern 28 26:35 -9 26 19. VfB Lübeck 29 30:43 -13 26 20. SpVgg Unterhaching 29 32:45 -13 24

Toto-Pokal: Die Sieger der vergangenen Jahre

Der SSV Jahn Regensburg ist Rekordsieger des Toto-Pokals und durfte deshalb gleich siebenmal über Umwege am DFB-Pokal teilnehmen.