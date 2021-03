TSV 1860 München - Dynamo Dresden: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Spitzenspiel in der 3. Liga! Am heutigen 29. Spieltag kommt es zum Duell zweier Aufstiegskandidaten. Tabellenführer Dynamo Dresden ist zu Gast beim TSV 1860 München. Wie Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Vierter gegen Erster! Viel spannender kann die Ausgangslage für das Spiel zwischen dem TSV 1860 München und Dynamo Dresden nicht sein. Dynamo führt schon seit geraumer Zeit die Tabelle der 3. Liga an. Der Vorsprung auf den ersten Verfolger Hansa Rostock beträgt aktuell nur einen Punkt.

Auch die Sechzger spielen eine ordentliche Saison. Auf den ersehnten dritten Platz fehlen jedoch ganze zwölf Punkte. Die Löwen brauchen also unbedingt einen Sieg, um den Anschluss auf die Aufstiegsplätze nicht zu verlieren.

TSV 1860 München - Dynamo Dresden: Anstoß, Spielstätte, Ort

Der TSV 1860 München und Dynamo Dresden schließen am heutigen Montag, den 22. März, Spieltag 29 mit einem Kracher ab. Ab 19 Uhr sind die Fußballer im Stadion an der Grünwalder Straße (München) in Aktion. Mit 2:1 entschied Dynamo das Spiel in der Hinrunde für sich.

© imago images / osnapix Dynamo Dresden will heute wieder den Vorsprung ausbauen.

TSV 1860 München - Dynamo Dresden: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Wer die Partie live und in voller Länge sehen möchte, hat dafür nur eine mögliche Option - Magenta Sport. Beim Pay-TV-Sender der Telekom liegen nämlich die Übertragungsrechte für die komplette 3. Liga.

Anders als sonst bietet Magenta Sport das Spiel auf magentasport.de und in der App für alle kostenlos an. Ihr müsst Euch dafür auch nicht registrieren. Die Vorberichte zum Spiel gibt es bereits ab 18.30 Uhr. Das Trio bestehend aus Kommentator Alexander Klich, Moderator Sascha Bandermann und Experte Rudi Bommer begleitet Euch durch die Partie.

Die Spiele der dritthöchsten Spielklasse gibt es im Normalfall aber nicht kostenlos zu sehen. Abhängig davon, ob Ihr Kunde bei der Telekom seid oder nicht, treffen verschiedene Abo-Varianten auf Euch zu.

Telekom-Kunden etwa dürfen Magenta Sport ein Jahr lang gratis nutzen. Erst danach fallen Kosten in Höhe von 4,95 Euro pro Monat an. Wer kein Telekom-Kunde ist, zahlt mehr und bereits von Beginn an. Das Monatsabo kostet nämlich 16,95 Euro und das Jahresabo im Monat 9,95 Euro.

TSV 1860 München - Dynamo Dresden: 3. Liga im Liveticker

Als Alternative zur Übertragung bei Magenta Sport bietet Euch SPOX einen Liveticker zum Mitlesen an. Ihr verpasst damit auch kein Tor, keinen Elfmeter und keinen Platzverweis.

3. Liga: Die Tabelle vor dem Montagsspiel