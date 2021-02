1. FC Magdeburg - Dynamo Dresden: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der 3. Liga empfängt Kellerkind 1. FC Magdeburg den Spitzenreiter Dynamo Dresden zum 23. Spieltag. Anstoßzeit, Ort, TV-Übertragung: Hier bekommt Ihr die wichtigsten Informationen zur Partie, um nichts zu verpassen.

1. FC Magdeburg - Dynamo Dresden in 3. Liga: Zeit, Datum, Ort

Die Partie zwischen dem 1. FC Magdeburg, dem Tabellen-18. der 3. Liga und Klassenprimus Dynamo Dresden findet am Samstag, den 6. Februar im Rahmen des 23. Spieltags statt, Anstoß ist um 14 Uhr.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Gespielt wird in der MDCC-Arena, bedingt durch die Corona-Pandemie sind dort allerdings keine Zuschauer erlaubt.

Begegnung: 1. FC Magdeburg - Dynamo Dresden

1. FC Magdeburg - Dynamo Dresden Wettbewerb: 3. Liga

3. Liga Datum: 6. Februar 2021

6. Februar 2021 Anstoß: 14.00 Uhr

14.00 Uhr Ort: MDCC-Arena, Magdeburg

MDCC-Arena, Magdeburg TV-Übertragung: MagentaSport

1. FC Magdeburg - Dynamo Dresden live im TV und Livestream

Im Free-TV sind die 90 Minuten live zu verfolgen. Magdeburg gegen Dynamo Dresden hat der MDR im Programm. Außerdem gibt es bei sportschau.de einen Livestream.

Zudem zeigt der Pay-TV-Sender MagentaSport das Spiel. Markus Herwig begleitet Euch als Kommentator durch das Geschehen, die Moderation rund um das Spiel übernimmt Anett Sattler. Übertragungsstart ist um 13.45 Uhr.

Für Telekom-Kunden ist MagentaSport ein Jahr lang kostenlos in Anspruch zu nehmen, ab dem 13. Monat sind 4,95 Euro fällig. Wer kein Kunde bei Telekom ist, zahlt für ein Jahresabo monatlich 9,95 Euro und für ein Monatsabo monatlich 16,95 Euro.

© getty

3. Liga: Spiele am 23. Spieltag

Termin Heim Gast FR, 05.02., 19:00 FC Hansa Rostock SC Verl SA, 06.02., 14:00 Waldhof Mannheim 1. FC Kaiserslautern SA, 06.02., 14:00 SV Meppen SpVgg Unterhaching SA, 06.02., 14:00 VfB Lübeck 1860 München SA, 06.02., 14:00 FC Ingolstadt FC Viktoria Köln SA, 06.02., 14:00 FSV Zwickau Hallescher FC SA, 06.02., 14:00 Magdeburg SG Dynamo Dresden SO, 07.02., 13:00 Bayern München II KFC Uerdingen 05 SO, 07.02., 14:00 SV Wehen Wiesbaden Türkgücü-Ataspor MO, 08.02., 19:00 1. FC Saarbrücken MSV Duisburg

1. FC Magdeburg - Dynamo Dresden im Liveticker

Dem Spiel folgen könnt Ihr alternativ auch mit dem Liveticker von SPOX, um up to date zu sein, was sich in Magdeburg tut.

3. Liga: Die aktuelle Tabelle