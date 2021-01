Der MSV Duisburg empfängt heute den 1. FC Magdeburg zum Duell in der 3. Liga. Wir sagen euch, wo Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Kellerduell in Liga drei - der Vorletzte empfängt den Drittletzten zum Nachholspiel! Wer kann sich von den Abstiegsplätzen befreien?

3. Liga, MSV Duisburg - 1. FC Magdeburg: Datum, Uhrzeit, Anstoß

Das Duell zwischen Duisburg und Magdeburg steigt am heutigen Mittwoch (20. Januar) um 19 Uhr. Gespielt wird in der Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg, die natürlich leer bleiben muss.

Zeitgleich findet auch das Parallelspiel zwischen Halle und Mannheim statt. Beide Spiele mussten aufgrund von Corona-Fällen Mitte Dezember abgesagt werden.

MSV Duisburg - 1. FC Magdeburg heute live im TV, Livestream und Liveticker

Das Duell zwischen dem MSV und den 1. FCM ist heute nicht im Free-TV zu sehen, MagentaSport überträgt das Event exklusiv im TV und Livestream.

Ab 18.45 Uhr melden sich Kommentator Christian Straßburger und Moderator Thomas Wagner live am Mikrofon.

Das Abonnement bei MagentaSport ist für Telekom-Kunden zwölf Monate lang kostenfrei, kostet danach 4,95 Euro im Monat. Wer kein Telekom-Kunde ist, kann sich den Dienst monatlich (16,95 Euro) oder im Jahres-Abo (9,95 Euro monatlich) sichern.

MSV Duisburg - 1. FC Magdeburg heute im Liveticker

Darüber hinaus ist das Spiel auch bei SPOX zu verfolgen, in unserem Liveticker verpasst Ihr keine entscheidende Szene.

Hier geht's zur Liveticker-Übersicht von heute!

MSV Duisburg - 1. FC Magdeburg: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Duisburg: Weinkauf - Bitter, Schmidt, Volkmer, Sicker - Ghindovean, Kamavuaka, Stoppelkamp, Engin - Vermeij, Hettwer

Magdeburg: Behrens - Bittroff, Müller, Burger - Ernst, Jacobsen, Jakubiak, Obermair - Granatowski, Müller, Sané

MSV Duisburg - 1. FC Magdeburg: Die Fakten vor dem Spiel

Duisburg ist sehr heimschwach, dem MSV gelang nur zwei Siege und 0,89 Punkte im Schnitt in dieser Saison

Ein Torspektakel kann man heute nicht erwarten, nur in vier Spielen von Magdeburg fielen drei oder mehr Tore

Magdeburg stellt mit nur 17 Toren die drittschlechteste Offensive in der 3. Liga

3. Liga: Der aktuelle Tabellenstand

Magdeburg und Duisburg stehen punktgleich (18) auf den Tabellenplätzen 18 und 19. Mit einem Sieg ist allerdings schon der Sprung auf Rang 15 möglich.