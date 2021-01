Zum Auftakt des 22. Spieltags treffen in der 3. Liga Tabellenführer Dynamo Dresden und die Reservemannschaft des FC Bayern München aufeinander. Hier könnt Ihr das Freitagsspiel im Liveticker mitverfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Dynamo Dresden - FC Bayern II: 3. Liga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn:

Dresden geht aufgrund der Tabellensituation als Favorit in dieses Spiel. Mit 38 Punkten führen die Sachsen die 3. Liga an. Der Meister der vergangenen Saison aus München ist hingegen mit 24 Punkten nur im Tabellenmittelfeld. Das Spiel am 3. Spieltag entschieden die Bayern Amateure jedoch mit 3:0 klar für sich.

Vor Beginn:

Der Anpfiff erfolgt um 19 Uhr im Dresdener Rudolf-Harbig-Stadion.

Vor Beginn:

Herzlich willkommen zum Liveticker der Drittligapartie zwischen Dynamo Dresden und FC Bayern München II.

Dynamo Dresden - FC Bayern II: Die möglichen Aufstellungen

Dynamo Dresden: K. Broll - Kulke, Knipping, Kwadwo, J. Meier - Y. Stark, Will - Königsdörffer, Mörschel, Daferner - Hosiner

FC Bayern München II: R. Hoffmann - Stanisic, Lawrence, Feldhahn, Richards, Lungwitz - Stiller - T. Kern, Scott, Zaiser - Oberlin

Dynamo Dresden - FC Bayern II: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Magenta Sport hat die Übertragungsrechte für die komplette 3. Liga und ist somit für die Übertragung von Dynamo Dresden gegen FC Bayern II verantwortlich. Der Pay-TV-Anbieter der Telekom beginnt eine halbe Stunde vor Anpfiff mit Vorberichten zum Spiel. Als Kommentator im Einsatz ist Andreas Mann. Ihn unterstützt dabei Martin Lanig als Experte.

3. Liga: Die Tabelle vor dem 22. Spieltag