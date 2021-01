1. FC Magdeburg - TSV 1860 München heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der 3. Liga steht einmal mehr eine englische Woche an. Hier erfahrt, wie Ihr die Partie 1. FC Magdeburg gegen den TSV 1860 München heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

1. FC Magdeburg - TSV 1860 München heute live im TV und Livestream

Während am Wochenende einige Spiele der 3. Liga im Free-TV zu sehen sind, ist dies in der englischen Woche nicht so. Lediglich im Pay-TV bei MagentaSport sind die Partie zu sehen.

So auch die Partie des 1. FC Magdeburg gegen den TSV 1860 München. MagentaSport beginnt die Übertragung 15 Minuten vor dem Spielbeginn.

Darüber hinaus bietet Magentasport.de einen Livestream an. Telekom-Kunden können diesen im ersten Jahr kostenlos abrufen. Im Anschluss kostet ein Jahres-Abo 4,95 Euro monatlich.

Für alle anderen gelten andere Tarife. So kostet ein Monats-Abo 16,95 Euro. Billiger ist dafür ein Jahres-Abo, für das Ihr monatlich 9,95 Euro zahlt.

1. FC Magdeburg - TSV 1860 München: Ort, Datum, Anpfiff, TV-Übertragung

Wettbewerb: 3. Liga

Datum: 27. Januar 2021

Anpfiff: 19 Uhr

19 Uhr Ort: MDCC-Arena (Magdeburg)

MDCC-Arena (Magdeburg) Übertragung: MagentaSport



3. Liga: 21. Spieltag in der Übersicht

Datum Uhrzeit Heim Auswärts 26.01. 19 Uhr FSV Zwickau MSV Duisburg 26.01. 19 Uhr SV Wehen Wiesbaden FC Viktoria Köln 26.01. abgesagt Bayern München II SC Verl 26.01. 19 Uhr Waldhof Mannheim SG Dynamo Dresden 26.01. 19 Uhr 1. FC Kaiserslautern Türkgücü-Ataspor 27.01. 19 Uhr FC Ingolstadt Hallescher FC 27.01. 19 Uhr FC Hansa Rostock 1. FC Saarbrücken 27.01. 19 Uhr Magdeburg 1860 München 27.01. 19 Uhr VfB Lübeck SpVgg Unterhaching 27.01. abgesagt SV Meppen KFC Uerdingen 05

1. FC Magdeburg - TSV 1860 München: 3. Liga heute im Liveticker

Wie gewohnt bieten wir zu allen Partien der 3. Liga einen eigenen Liveticker an.

Hier geht es zum Liveticker Magdeburg vs. 1860.

TSV 1860 München: Sascha Mölders fehlt gegen den 1. FC Magdeburg

Der TSV 1860 München muss beim 1. FC Magdeburg ohne Sascha Mölders antreten. Der Top-Torjäger der 3. Liga hat seine fünfte Gelbe Karte gesehen und fehlt daher gesperrt.

Trainer Michael Köllner gab an, dass es eine Schwächung ist, "aber auf der anderen Seite lässt das vielleicht auch mal ein paar andere taktische Züge zu". Greilinger oder Lex könnten für den 35-Jährigen im Sturmzentrum auflaufen.

1. FC Magdeburg - TSV 1860 München: Voraussichtliche Aufstellungen

Magdeburg: M. Behrens - Ernst, Tob. Müller, Burger, Bittroff - Jacobsen - Granatowski, Jakubiak, Obermair - Sane, Steininger

M. Behrens - Ernst, Tob. Müller, Burger, Bittroff - Jacobsen - Granatowski, Jakubiak, Obermair - Sane, Steininger 1860 München: Hiller - Willsch, Belkahia, Salger, Steinhart - Wein - Lex, Neudecker, Dressel, Biankadi - Greilinger

3. Liga: Tabelle vor dem 21. Spieltag

Der TSV 1860 München rangiert auf einen direkten Aufstiegsplatz, hat jedoch auch schon ein Spiel mehr absolviert als der punktgleiche FC Ingolstadt. Um die Aufstiegsambitionen zu untermauern, ist ein Sieg gegen den Tabellen-16. 1. FC Magdeburg Pflicht.