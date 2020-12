Viktoria Köln - Dynamo Dresden: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Am 17. Spieltag der 3. Liga treffen Viktoria Köln und Tabellenführer Dynamo Dresden aufeinander. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

3. Liga - Viktoria Köln gegen Dynamo Dresden: Wann und wo?

Das Drittligaspiel zwischen Viktoria Köln und Dynamo Dresden findet am heutigen Samstag, 19. Dezember, im Kölner Sportpark Höhenberg statt. Der Anpfiff erfolgt pünktlich um 14 Uhr.

3. Liga - Viktoria Köln gegen Dynamo Dresden: Heute live im TV und Livestream

Gute Nachricht für die Fans der beiden Klubs: Viktoria Köln gegen Dynamo Dresden gibt es im Free-TV zu sehen. Der öffentlich-rechtlich Sender MDR übernimmt dafür die Übertragung.

Ansonsten ist wie immer auch Magenta Sport wieder für die Übertragung verantwortlich. Der Anbieter der Telekom zeigt nämlich jedes Spiel der dritthöchsten Spielklasse live und in voller Länge. Ab 13.45 Uhr begleiten Euch Moderator Thomas Wagner und Kommentator Markus Höhner durchs Spiel.

Kunden der Telekom dürfen das Magenta-Sport-Angebot die ersten zwölf Monate lang sogar kostenlos nutzen. Nach Ablauf der Gratiszeit fallen Kosten in Höhe von 4,83 Euro pro Monat an. Die Nicht-Kunden hingegen genießen keine finanziellen Vorteile. Für sie kostet das Monatsabo nämlich von Beginn an bereits 16,53 Euro und für das Jahresabo 9,70 Euro je Monat.

© getty

3. Liga - Viktoria Köln gegen Dynamo Dresden im Liveticker

Im Liveticker könnt Ihr zudem das Spiel des 17. Spieltags auch mitverfolgen. Diesen bietet SPOX auf der Website an.

Hier geht's zum Liveticker: Viktoria Köln vs. Dynamo Dresden.

3. Liga - Viktoria Köln gegen Dynamo Dresden: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Viktoria Köln:

Mielitz - Koronkiewicz, Rossmann, Hajrovic, Stellwagen - Fritz, Lorch - Risse, Klingenburg, Holzweiler - Seaton

Dynamo Dresden:

K. Broll - Becker, Ehlers, Knipping, J. Meier - Y. Stark, Kade - Daferner, Weihrauch, Sohm - Hosiner

3. Liga: Der 17. Spieltag im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Ergebnis Auswärts 18.12. 19 Uhr 1860 München 2:2 SV Wehen Wiesbaden 19.12. 14 Uhr FC Viktoria Köln -:- SG Dynamo Dresden 19.12. 14 Uhr SpVgg Unterhaching -:- Bayern München II 19.12. 14 Uhr Hallescher FC -:- Waldhof Mannheim 19.12. 14 Uhr 1. FC Saarbrücken -:- FC Ingolstadt 19.12. 14 Uhr VfB Lübeck -:- SV Meppen 19.12. 14 Uhr KFC Uerdingen 05 -:- 1. FC Kaiserslautern 20.12. 13 Uhr SC Verl -:- Türkgücü-Ataspor 20.12. 14 Uhr FSV Zwickau -:- FC Hansa Rostock 21.12. 19 Uhr MSV Duisburg -:- Magdeburg

3. Liga: Die aktuelle Tabelle

Die Dresdner sind nach 17 Spieltagen mit 32 Punkten Tabellenführer der 3. Liga. Aktuell stärkster Verfolger 1860 München hat fünf Punkte weniger und sogar ein Spiel mehr. Dynamo könnte also mit einem Sieg über Viktoria Köln den Vorsprung noch weiter ausbauen.