Dynamo Dresden will weiterhin seinen Platz an der Sonne in der 3. Liga verteidigen. Dafür soll ein Auswärtssieg bei Viktoria Köln her. hier könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Viktoria Köln gegen Dynamo Dresden heute im Liveticker - Vor Beginn

Dresden will seine Serie weiter ausbauen. Seit sieben Spielen sind die Sachsen ungeschlagen. Sechsmal ging man dabei zudem als Sieger vom Platz.

Anpfiff der Partie ist am heutigen Samstag um 14 Uhr. Gespielt wird im Kölner Sportpark Höhenberg.

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie Viktoria Köln gegen Dynamo Dresden.

Viktoria Köln gegen Dynamo Dresden: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Viktoria Köln: Mielitz - Koronkiewicz, Rossmann, Hajrovic, Stellwagen - Fritz, Lorch - Risse, Klingenburg, Holzweiler - Seaton

Viktoria Köln gegen Dynamo Dresden heute live im TV und Livestream

Die Partie zwischen Viktoria Köln und Dynamo Dresden wird live im Free-TV gezeigt. Der MDR überträgt live und hat auch einen Livestream im Angebot.

Ebenfalls einen Livestream bietet MagentaSport an. Dieser ist jedoch kostenpflichtig. Zudem gibt es beim Streamingdienst der Telekom auch eine Konferenz mit allen parallel laufenden Spielen.

3. Liga: Der 17. Spieltag im Überblick