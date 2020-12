3. Liga: Tabelle, Ergebnisse und Spielplan am 15. Spieltag

Am 15. Spieltag der 3. Liga gastiert Spitzenreiter Dynamo Dresden beim Halleschen FC. Verfolger Saarbrücken muss gegen den FC Bayern II ran. Zum Auftakt des Spieltags unterlag Kaiserslautern am Freitagabend in Unterhaching.

Die Ergebnisse und Tabelle zum 13. Spieltag der 3. Liga im Überblick.

3. Liga: Ergebnisse und Spielplan des 15. Spieltags

Datum Heim Ergebnis Gast 11.12.

19:00 SpVgg Unterhaching 2:0 1. FC Kaiserslautern 12.12.

14:00 VfB Lübeck -:- Magdeburg 12.12.

14:00 SC Verl -:- FC Viktoria Köln 12.12.

14:00 Hallescher FC -:- SG Dynamo Dresden 12.12.

14:00 1860 München -:- Waldhof Mannheim 12.12.

14:00 MSV Duisburg -:- SV Wehen Wiesbaden 12.12.

14:00 KFC Uerdingen 05 -:- Türkgücü-Ataspor 13.12.

13:00 1. FC Saarbrücken -:- Bayern München II 13.12.

14:00 FC Hansa Rostock -:- SV Meppen 13.12.

15:00 FSV Zwickau -:- FC Ingolstadt

3. Liga: Die aktuelle Tabelle