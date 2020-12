Am 17. Spieltag treffen heute die beiden Aufsteiger SC Verl und Türkgücü München aufeinander. Wie Ihr das Drittligaspiel heute live im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

3. Liga - SC Verl - Türkgücü München: Anpfiff, Ort, Spielstätte

Der SC Verl tritt am heutigen Sonntag (20. Dezember) gegen Türkgücü München an. Der Ball rollt ab 13 Uhr in der Sportclub-Arena in Verl.

3. Liga: SC Verl - Türkgücü München heute live im TV und Livestream

Um das Duell zwischen dem SC Verl und Türkgücü München live und in voller Länge zu verfolgen, wird ein Magenta-Sport-Abonnement benötigt. Der Anbieter der Telekom besitzt nämlich die Übertragungsrechte für alle Spiele der 3. Liga.

Etwa 15 Minuten vor Spielbeginn starten die Vorberichte zum Spiel. Edgar Mielke ist dabei als Kommentator im Einsatz.

Mit einem bestehenden Telekom-Vertrag könnt Ihr das Magenta-Sport-Angebot sogar ein Jahr lang kostenlos nutzen. Wenn die Gratisperiode vorüber ist, betragen die monatlichen Kosten für das Abo 4,83 Euro.

Anders ist dabei die Situation bei den Nicht-Kunden. Bei ihnen fallen nämlich von Beginn an 16,53 Euro für das Monatsabo und 9,70 Euro monatlich für das Jahresabonnement an.

© imago images / Jan Huebner

3. Liga: SC Verl - Türkgücü München im Liveticker

Die Fans der beiden Klubs haben zusätzlich zur Magenta-Sport-Übertragung auch die Möglichkeit, im SPOX-Liveticker mitzulesen.

Den Liveticker zur Partie findet Ihr hier.

3. Liga: Der 17. Spieltag im Überblick

Datum Heim Auswärts 18.12.

19:00 1860 München 2:2 SV Wehen Wiesbaden 19.12.

14:00 FC Viktoria Köln 2:4 SG Dynamo Dresden 19.12.

14:00 SpVgg Unterhaching 1:1 Bayern München II 19.12.

14:00 Hallescher FC -:- Waldhof Mannheim 19.12.

14:00 1. FC Saarbrücken 3:3 FC Ingolstadt 19.12.

14:00 VfB Lübeck 0:2 SV Meppen 19.12.

14:00 KFC Uerdingen 05 0:2 1. FC Kaiserslautern 20.12.

13:00 SC Verl -:- Türkgücü-Ataspor 20.12.

14:00 FSV Zwickau -:- FC Hansa Rostock 21.12.

19:00 MSV Duisburg -:- Magdeburg

3. Liga: SC Verl - Türkgücü München: Die möglichen Aufstellungen

SC Verl:

Brüseke - Lang, Mikic, Jürgensen, La. Ritzka - Pernot - Sander, Schwermann - Yildirim, Janjic, Rabihic

Türkgücü München:

Vollath - Park, Sorge, Berzel, Stangl - Erhardt - Tosun, Sararer, Sijaric - Bouziane, P. Sliskovic

3. Liga: Die aktuelle Tabelle