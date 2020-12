3. Liga: Hallescher FC gegen SpVgg Unterhaching heute im Liveticker

Im Nachholspiel des 8. Spieltags der Dritten Liga empfängt der Hallesche FC die Spielvereinigung Unterhaching. Bei SPOX könnt Ihr das Duell hier verfolgen und verpasst so kein Tor.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Hallescher FC vs. Unterhaching: 3. Liga heute im Liveticker - Vor Beginn

Nach fünf Niederlagen aus sechs Spielen konnten sich die Hachinger am Wochenende etwas Luft verschaffen. Im Sportpark wurde etwas überraschend Mit-Favorit Wehen Wiesbaden nach Rückstand noch mit 2:1 geschlagen. Dominik Stroh-Engel und Lukas Marseiler bogen die Partie für die Vorstädter noch um.

Zuletzt gelangen dem HFC zwei Siege in Folge, beide zu Null. Gegen Viktoria Köln war es Terrence Boyd, der beide Tore erzielte, beim 1:0 beim KFC Uerdingen war Michael Eberwein mit dem goldenen Tor zur Stelle. Seit fünf Spielen haben die Hallenser damit nicht mehr verloren.

Die Gastgeber befinden sich in einer ausgezeichneten Verfassung. Nach einem schwachen Saisonstart rangiert der HFC schon wieder auf Rang zehn und könnte mit einem weiteren Erfolg sogar wieder an den Aufstiegsrängen schnuppern. Bei den Gästen richtet sich der Blick dagegen eher in den Keller.

Herzlich willkommen zum Nachholspiel der Dritten Liga zwischen dem Halleschen FC und der SpVgg Unterhaching.

Hallescher FC gegen Unterhaching heute live im TV und Livestream

Da nur am Samstag einige Spiele der 3. Liga im Free-TV gezeigt werden dürfen, wird das Duell zwischen Halle und Unterhaching live und exklusiv bei Magenta Sport übertragen. Bewegte Bilder gibt es ab 18.45 Uhr aus dem Erdgas-Sportpark in Halle an der Saale.

Kunden der Telekom können im ersten Jahr die Dritte Liga gratis sehen, im Anschluss kostet ein Abo auch nur 4,83 Euro monatlich. Wer kein Telekom-Kunde ist, kann zwischen einem Monats- (16,53 Euro im Monat) oder einem Jahres-Abo (9,70 Euro im Monat) wählen.

Hallescher FC vs. Unterhaching: Voraussichtliche Aufstellungen

HFC: Müller - Boeder, Vucur, Reddemann, Landgraf - Derstroff, Papadopoulos, Nietfeld, Guttau - Lindenhahn, Boyd

Haching: Mantl - Schwabl, Göttlicher, Müller, Dombrowka - Stierlin, Grauschopf - Anspach, Marseiler - Stroh-Engel, Hasenhüttl

3. Liga: Die Tabelle nach dem 13. Spieltag

Halle hat sich nach zwei Siegen am Stück im Mittelfeld etabliert, mit einem Sieg könnte es sogar bis auf Platz vier gehen. Unterhaching hat fünf Punkte weniger auf dem Konto und steht gerade so über der Abstiegszone. Allerdings haben die Vorstädter auch nach diesem Nachholspiel noch eine weitere Partie in der Hinterhand.