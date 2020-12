FC Ingolstadt vs. Hansa Rostock: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Hansa Rostock ist in der englischen Woche der 3. Liga am Mittwochabend beim FC Ingolstadt zu Gast. Wo Ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

FC Ingolstadt vs. Hansa Rostock: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Am Wochenende sind zumeist einige Spiele der 3. Liga im Free-TV zu sehen. In der englischen Woche ist dies nicht der Fall. Die Partie zwischen dem FC Ingolstadt und Hansa Rostock ist ausschließlich bei MagentaSport zu sehen.

Der Streamingdienst kostet für Telekom-Kunden nichts. Ab dem 13. Monat werden 4,83 Euro im Monat fällig. Alle anderen können den Streamingdienst auch abonnieren. Hier gelten jedoch andere Tarife, da man die Wahl zwischen einem Jahres-Abo (9,70 Euro monatlich) oder einem Monats-Abo (16,53 Euro monatlich) hat.

MagentaSport geht ab 18.45 Uhr auf Sendung. Die Begegnung Ingolstadt gegen Rostock begleiten Moderator Sascha Bandermann und Kommentator Alexander Klich. Hier geht es zum kostenpflichtigen Livetream.

FC Ingolstadt vs. Hansa Rostock: Ort, Datum, Anpfiff, TV-Übertragung

Wettbewerb: 3. Liga

Datum: 16. Dezember 2020

Uhrzeit: 19 Uhr

19 Uhr Ort: Audi Sportpark (Ingolstadt)

Audi Sportpark (Ingolstadt) Übertragung: MagentaSport

3. Liga: 16. Spieltag in der Übersicht

Datum Uhrzeit Heim Ergebnis Auswärts 15.12. 19 Uhr SG Dynamo Dresden 4:1 SC Verl 15.12. 19 Uhr Türkgücü-Ataspor 0:3 Hallescher FC 15.12. 19 Uhr SV Wehen Wiesbaden 4:2 VfB Lübeck 15.12. 19 Uhr Waldhof Mannheim 1:4 SpVgg Unterhaching 15.12. 19 Uhr 1. FC Kaiserslautern 0:3 1860 München 16.12. 19 Uhr FC Ingolstadt -:- FC Hansa Rostock 16.12. 19 Uhr Bayern München II -:- MSV Duisburg 16.12. 19 Uhr FC Viktoria Köln -:- KFC Uerdingen 05 16.12. 19 Uhr Magdeburg -:- 1. FC Saarbrücken 16.12. 19 Uhr SV Meppen -:- FSV Zwickau

FC Ingolstadt vs. Hansa Rostock heute im Liveticker

SPOX hat zu allen Spielen der 3. Liga einen eigenen Liveticker im Programm. Mit dem bleibt Ihr in Echtzeit immer auf Ballhöhe.

Hier geht es zum Liveticker der Partie zwischen Ingolstadt und Rostock.

FC Ingolstadt vs. Hansa Rostock: Die voraussichtlichen Aufstellungen

FC Ingolstadt: Buntic - Heinloth, Antonitsch, Keller, Kraus - Niskanen, Stendera, Röhl, Bilbija - Elva, Kutschke

Buntic - Heinloth, Antonitsch, Keller, Kraus - Niskanen, Stendera, Röhl, Bilbija - Elva, Kutschke Hansa Rostock: Kolke - Neidhart, Riedel, Sonnenberg, Horn - Rother, Bahn - Vollmann, Litka - Breier, Verhoek

Hansa Rostock verlängert mit Neidhart

Vor dem Spiel in Ingolstadt hat Hansa Rostock bereits eine positive Nachricht vermeldet. Der Drittligist hat mit Nico Neidhart verlängert. Der Abwehrspieler bleibt der Hansakogge damit bis zum 30. Juni 2024 verbunden.

"Nico hat in der laufenden Saison noch keine einzige Pflichtspielminute verpasst und ist als verlässliche und vielseitig einsetzbare Kraft in unserer Defensive ein wichtiger Eckpfeiler des Teams. Daher freuen wir uns, dass wir auch künftig mit ihm planen können und damit einen weiteren wichtigen Leistungsträger an den F.C. Hansa Rostock binden konnten", sagte Sport-Vorstand Martin Pieckenhagen zur Verlängerung.

3. Liga: Die aktuelle Tabelle

Wer bleibt an den Aufstiegsrennen dran? Sowohl der FC Ingolstadt als auch Hansa Rostock liegen in Schlagweite der Aufstiegsplätze und peilen eine Rückkehr in die 2. Liga an.

Nur ein Punkte trennt beide Teams. Somit könnte Hansa am FCI in der Tabelle mit einem Sieg vorbeiziehen.