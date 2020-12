FC Bayern II vs. MSV Duisburg heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der 3. Liga steht die nächste englische Woche an. So treffen am 16. Spieltag der FC Bayern II und der MSV Duisburg am Mittwochabend aufeinander. Hier bekommt Ihr alle Informationen zur Übertragung im TV und Livestream sowie zum Liveticker der Partie.

FC Bayern II vs. MSV Duisburg heute live im TV und Livestream

Die einzige Möglichkeit, das Spiel heute im Bewegtbild live zu verfolgen, bietet MagentaSport. Der Sportsender der Telekom überträgt ab 18.45 Uhr die um 19 Uhr beginnende Begegnung live. Dieser ist für Telekom-Kunden im ersten Jahr kostenlos. Danach kostet er 4,83 Euro im Monat.

Oskar Heirler und Kevin Gerwin werden die Partie begleiten. Zudem wird eine Konferenz mit allen fünf parallel laufenden Spielen angeboten.

Sowohl das Einzelspiel als auch die Konferenz könnt Ihr zudem im Livestream auf magentasport.de sehen. Diese sind jedoch kostenpflichtig. Nicht-Telekom-Kunden müssen also zwischen einem Jahres-Abo (9,70 Euro im Monat) oder einem Monats-Abo (16,53 Euro im Monat) wählen, um das Angebot nutzen zu können.

FC Bayern II vs. MSV Duisburg: Ort, Datum, Anpfiff, TV-Übertragung

Wettbewerb: 3. Liga

Datum: 16. Dezember 2020

Uhrzeit: 19 Uhr

19 Uhr Ort: Grünwalder Stadion (München)

Grünwalder Stadion (München) Übertragung: MagentaSport

3. Liga: 16. Spieltag in der Übersicht

Datum Uhrzeit Heim Ergebnis Auswärts 15.12. 19 Uhr SG Dynamo Dresden 4:1 SC Verl 15.12. 19 Uhr Türkgücü-Ataspor 0:3 Hallescher FC 15.12. 19 Uhr SV Wehen Wiesbaden 4:2 VfB Lübeck 15.12. 19 Uhr Waldhof Mannheim 1:4 SpVgg Unterhaching 15.12. 19 Uhr 1. FC Kaiserslautern 0:3 1860 München 16.12. 19 Uhr FC Ingolstadt -:- FC Hansa Rostock 16.12. 19 Uhr Bayern München II -:- MSV Duisburg 16.12. 19 Uhr FC Viktoria Köln -:- KFC Uerdingen 05 16.12. 19 Uhr Magdeburg -:- 1. FC Saarbrücken 16.12. 19 Uhr SV Meppen -:- FSV Zwickau

FC Bayern II vs. MSV Duisburg heute live im Liveticker

SPOX begleitet das Spiel für Euch in schriftlicher Form. Wir bieten einen Liveticker an, mit dem Ihr keine wichtige Spielszenen verpasst.

FC Bayern II vs. MSV Duisburg im Liveticker.

FC Bayern II vs. MSV Duisburg: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Beim FC Bayern II sind Jann-Fiete Arp und Leon Dajaku wieder ins Training eingestiegen. Ob es für einen Einsatz gleich in der Startformation reicht, ist noch nicht sicher.

Auf Seiten der Duisburger kehrt Josh Bitter wieder zurück in den Kader. Eine Option für die Anfangself ist er laut Trainer Gino Lettieri aber noch nicht.

FC Bayern II: Hoffmann - Lawrence, Feldhahn, Arrey-Mbi - Stanisic, Vita - Stiller, Kern - Kühn, Dajaku - Jastremski

Hoffmann - Lawrence, Feldhahn, Arrey-Mbi - Stanisic, Vita - Stiller, Kern - Kühn, Dajaku - Jastremski MSV Duisburg: Weinkauf - Sauer, Schmidt, Gembalies, Sicker - Jansen, Engin - Stoppelkamp, Karweina - Mickels, Vermeij

3. Liga: Tabelle

Beide Teams finden sich im Gegensatz zur vergangenen Saison im unteren Tabellendrittel wieder. Die zweite Mannschaft des FC Bayern wurde im Sommer sogar Meister, durfte jedoch aufgrund der Regelung der DFL nicht in die 2. Liga aufsteigen.

Duisburg mischte lange im Aufstiegsrennen mit und wurde am Ende Fünfter. Beide Mannschaften können daher mit Platz 16 beziehungsweise Platz 19 nicht zufrieden sein und wollen schnellstmöglich Punkte sammeln, um sich im Klassement weiter zu verbessern.