Am heutigen Dienstag empfängt Aufsteiger Türkgücü München im legendären Olympiastadion den Tabellenführer aus Saarbrücken. Wir zeigen Euch, wie Ihr dass Spektakel live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Türkgücü - Saarbrücken heute live: Spitzenspiel im ehrwürdigen Olympiastadion

Eigentlich hätte der Aufsteiger Türkgücü München am vergangenen Wochenende gegen den SV Meppen rangemusst, doch das Spiel wurde abgesagt, das Spiel sollte ursprünglich am Samstag, den 21. November, in der Hänsch-Arena in Meppen stattfinden. Grund dafür waren die insgesamt 13 positiven Coronatests in den Vorwochen innerhalb des Kaders aus Meppen.

Nun wartet auf den Liga Frischling gleich der Härtetest gegen DFB-Pokal Viertelfinalist Saarbrücken. Doch auch die Saarländer sind Neulinge in der dritten Liga und dürfen durchaus auf einen Durchmarsch aus der Regionalliga Südwest in die 2. Liga hoffen.

Die "Moldscher" kamen Ende Oktober für zwei Spieltage aus dem Tritt mit Pleiten gegen Verl im Aufsteigerduell und Uerdingen. Doch die zwei Niederlagen wurden ganz schnell vergessen, seit vier Spieltagen sind die Schwarz-Blauen ungeschlagen und prangern von der Tabellenspitze Am vergangenen Spieltag reichte es gegen Wiesbaden nur zu einem turbulenten 3:3.

Türkgücü - Saarbrücken heute live: Alle Infos zur Partie

Datum: 24.11.2020

24.11.2020 Uhrzeit: 19.00 Uhr

19.00 Uhr Stadion: Olympiastadion, Oberwiesenfeld (keine Zuschauer zugelassen)

Olympiastadion, Oberwiesenfeld (keine Zuschauer zugelassen) Voraussichtliche Aufstellung Türkgücü: Vollath - Kusic, Sorge, Berzel, Stangl - Holz, Erhardt, Fischer - Sararer - Boere, P. Sliskovic

Vollath - Kusic, Sorge, Berzel, Stangl - Holz, Erhardt, Fischer - Sararer - Boere, P. Sliskovic Voraussichtliche Aufstellung Saarbrücken: Batz - Barylla - Perdedaj - Zellner - Müller - Zeitz - Golley - Jänicke - Vunguidica - Jacob - Shipnoski

Türkgücü - Saarbrücken heute live im TV und Livestream

Das Topsiel in der dritthöchsten deutschen Spielklasse wird heute leider nicht im Free-TV zu sehen sein. Im Free-TV ist nur der Stadtrivale der Sensationsmannschaft aus München zu sehen, die Heimspiele der Sechzger werden gelegentlich im Bayerischen Rundfunk ausgestrahlt. Nur teilweise sind spiele der Münchner Löwen beim Bayerischen Rundfunk zu sehen, doch heute ist das nicht der Fall. Die Übertragung des Krachers übernimmt der Sportdienst des Telekommunikationsunternehmes Telekom, genannt MagentaSport.

Magenta Sport überträgt seit der Saison 2017/18 alle Spiele der 3. Liga live, dienstags und mittwochs findet zudem eine Live-Konferenz zu den laufenden Spielen statt. Auch ein Livestream ist für Kunden von MagentaSport zugänglich.

3. Liga: Die Ergebnisse des 11. Spieltags