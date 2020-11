Im Montagsspiel des 9. Spieltags in der 3. Liga ist Viktoria Köln heute beim MSV Duisburg zu Gast. Im Liveticker begleiten wir Euch hier durch die Partie.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

3. Liga: MSV Duisburg gegen Viktoria Köln heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn:

Sucht man nach dem letzten Auswärtssieg der Kölner in Duisburg, muss man bis ins Jahr 1962 zurückgehen, damals gelang dies unter Trainerlegende Hennes Weisweiler in der Oberliga West. Das letzte Aufeinandertreffen liegt allerdings bereits über 30 Jahre zurück, zwischen 1986 und 1989 traten die beiden Teams in der Oberliga Nordrhein gegeneinander an.

Vor Beginn:

Auch die Kölner hatten sich vor der Saison große Ziele gesetzt und mit mehreren Transfers für Aufsehen gesorgt. Nach gutem Start setzte es zuletzt bittere Niederlagen gegen Rostock sowie Aufsteiger Lübeck. Trainer Pavel Dotchev machte eine fehlende "geistige Frische" bei seiner Mannschaft aus nach zwei englischen Wochen. "Jetzt haben wir die Zeit, uns auf den nächsten Gegner einzustellen".

Vor Beginn:

Insbesondere beim MSV Duisburg läuft es noch nicht wie gewünscht: Die Zebras spielten in der Vorsaison lange um den Aufstieg mit, stehen nun aber erst bei acht Punkten in sieben Partien. Der MSV wartet immer noch auf den ersten Heimsieg der Spielzeit: "Jetzt wollen wir es besser machen und das Spiel gewinnen. Für die Fans, die zu Hause sind. Sie sind trotzdem da", erklärte Trainer Torsten Lieberknecht.

Vor Beginn:

Schauplatz ist die Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg. Mit der Spielleitung wurde Eric Müller aus Bremen betraut, der von Simon Rott und Yannick Rath assistiert wird.

Vor Beginn:

Herzlich willkommen zur Partie MSV Duisburg gegen Viktoria Köln. Ab 19 Uhr wird heute Abend der 9. Spieltag in der 3. Liga abgeschlossen.

© imago images / Eibner

3. Liga: MSV Duisburg gegen Viktoria Köln heute live im TV und Livestream

Eine Übertragung der Begegnung Duisburg vs. Köln im frei empfangbaren Fernsehen gibt es nicht, stattdessen zeigt Magenta Sport alle Spiele der 3. Liga live und in voller Länge. Lediglich ausgewählte Samstagsspiele werden von den Dritten Programmen übertragen.

Los geht es mit der Vorberichterstattung auf Magenta Sport um 18.45 Uhr, ab dann begleiten Euch Moderator Cedric Pick und Kommentator Christian Straßburger durch die Partie. Neben der TV-Übertragung bietet der Sportanbieter der Telekom seinen Abonnenten einen Livestream an.

Duisburg gegen Viktoria Köln: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Der MSV muss auf die gesperrten Sicker und Schmidt verzichten, zudem fehlen Bretschneider und Mickels. Die Gäste müssen ihren Kapitän Wunderlich aufgrund eines Muskelfaserrisses ersetzen.

Duisburg: Weinkauf - Bretschneider - Gembalies - Volkmer - Sauer - Jansen - Pepic - Krempicki - Scepanik - Budimbu - Vermeij

Köln: Mielitz - Holthaus - Hajrovic - Byere - Handle - Klefisch - Fritz - Cueto - Klingenburg - Thiele - Bunjaku

3. Liga: Die Tabelle vor dem Montagsspiel am 9. Spieltag

Die Duisburger stehen nur knapp vor den Abstiegsplätzen, dürfen allerdings auch noch ein Nachholspiel absolvieren. Viktoria könnte im Falle eines Sieges bis auf Platz vier springen.