3. Liga: KFC Uerdingen - SpVgg Unterhaching heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der KFC Uerdingen empfängt am 10. Spieltag der 3. Liga die SpVgg Unterhaching. Wie Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

3. Liga - KFC Uerdingen vs. SpVgg Unterhaching: Uhrzeit, Spielstätte, Ort

Die Partie des 10. Spieltags zwischen dem KFC Uerdingen und der SpVgg Unterhaching wird am heutigen Samstag, den 14. November, ausgetragen. Auch heute dient die Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf als Ausweich-Heimstätte für die Krefelder. Der Anstoß erfolgt dann um 14 Uhr.

3. Liga - KFC Uerdingen vs. SpVgg Unterhaching: Heute live im TV und Livestream

Wie üblich übernimmt der Pay-TV-Sender Magenta Sport die Übertragung der 3. Liga und somit auch die Partie zwischen Uerdingen und Haching. Rund eine Viertelstunde vor Spielbeginn startet die Vorberichterstattung. Danach kommentiert Stefan Fuckert das Drittligaspiel.

Da Magenta Sport zur Deutschen Telekom dazugehört, genießen Telekom-Kunden einige Vorteile. Die ersten 12 Monate ist das Magenta-Sport-Abonnement für sie etwa gratis. Danach erst müssen auch Telekom-Kunden monatlich zahlen - nämlich 4,83 Euro.

Die, die nicht Telekom-Kunden sind, müssen jedoch von Beginn an schon zahlen. Das Monatsabo kostet für Nicht-Kunden 16,53 Euro. Im Jahresabo fallen monatlich Kosten in Höhe von 9,70 Euro an.

3. Liga: KFC Uerdingen vs. SpVgg Unterhaching im Free-TV

Wer kein Magenta-Sport-Abo besitzt, hat Glück. Denn die Partie gibt es auch im Free-TV zu sehen. Der Bayerische Rundfunk (BR) übernimmt dafür die Übertragung. Auch im Livestream ist das Spiel dort vertreten.

3. Liga: KFC Uerdingen vs. SpVgg Unterhaching im Liveticker

Als Alternative bietet SPOX einen detaillierten Liveticker zum Mitlesen an. Damit verpasst Ihr auch keine spielentscheidende Aktion.

Hier geht's zum Liveticker: KFC Uerdingen - SpVgg Unterhaching

3. Liga: Die Tabelle vor dem 10. Spieltag

Unterhaching ist zwar in der unteren Tabellenhälfte positioniert, hat aber auch zwei Spiele weniger als der heutige Kontrahent und auch weniger als die meisten Klubs in der Liga. Uerdingen hat mit elf Punkten nur zwei Zähler mehr als die Spielvereinigung.