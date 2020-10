Einige Spiele der 3. Liga laufen heute im Free-TV, so auch das Duell des VfB Lübeck gegen den MSV Duisburg. Hier bekommt Ihr alle Infos zur Übertragung des Spiels im TV und Livestream.

Außerdem findet Ihr hier einen Überblick über alle Spiele des Tages und die voraussichtlichen Aufstellungen des VfB und MSV.

VfB Lübeck gegen MSV Duisburg: Ort, Datum, Termin

Austragungsort ist heute die Lohmühle in Lübeck. Diese nennt sich in der laufenden Saison in Gedenken an den ehemaligen Präsidenten des VfB offiziell Dietmar-Scholze-Stadion an der Lohmühle.

Terminiert ist die Partie für den heutigen Samstag, den 3. Oktober, um 14 Uhr. Zeitgleich starten fünf weitere Begegnungen der 3. Liga.

VfB Lübeck gegen MSV Duisburg im TV und Livestream: So seht Ihr die 3. Liga heute live

Die guten Nachrichten zuerst: Das Spiel wird im Free-TV zu sehen sein. Der NDR zeigt die vollen 90 Minuten live.

Los geht's dort um 14 Uhr, mit von der Partie sind Moderatorin Sina Braun und Kommentator Jan Neumann. In der Halbzeit ist zudem Rocco Leeser, Sportdirektor des VfB Lübeck, zu Gast.

Einen ebenfalls kostenfreien Livestream des NDR findet Ihr hier.

Zusätzlich zur Free-TV-Übertragung läuft das Spiel wie gewohnt auch im Pay-TV bei MagentaSport. Der Bezahlsender der Telekom hält aktuell die Rechte an allen Spielen der 3. Liga und zeigt neben den Einzelspielen auch eine Konferenz.

Den kostenpflichtigen Livestream von MagentaSport findet Ihr hier.

© imago images / nordphoto

VfB Lübeck gegen MSV Duisburg: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Beide Teams müssen heute auf einige Spieler verzichten. Bei den Lübeckern können Feka (Trainingsrückstand), Hebisch (Trainingsrückstand), Hertner (Bänderriss), Rüdiger (Muskelbündelriss) und Shalom (Meniskusriss) nicht mittun, beim MSV werden Bitter (Aufbautraining nach Muskelriss), Engin (Muskelfaserriss), Sabanci (Kreuzbandriss) und Stoppelkamp (Pfeiffersches Drüsenfieber) fehlen.

VfB Lübeck : Raeder - Malone, Grupe, Rieble - Deters, Mende, Thiel - Y. Deichmann, Boland - S. Benyamina, Ramaj

: Raeder - Malone, Grupe, Rieble - Deters, Mende, Thiel - Y. Deichmann, Boland - S. Benyamina, Ramaj MSV Duisburg: Weinkauf - Sauer, D. Schmidt, Fleckstein, Sicker - M. Jansen - L.-J. Mickels, Pepic, Krempicki, Scepanik - Vermeij

© imago images / Team 2

Die Spiele des Tages in der 3. Liga

Das Topspiel steigt heute in Ingolstadt, der noch verlustpunktfreie FCI empfängt den Nachbarn aus Unterhaching.

Datum Uhrzeit Heim Gast 3. Oktober 14 Uhr SV Meppen SC Verl 3. Oktober 14 Uhr 1. FC Magdeburg Viktoria Köln 3. Oktober 14 Uhr FSV Zwickau 1860 München 3. Oktober 14 Uhr FC Ingolstadt SpVgg Unterhaching 3. Oktober 14 Uhr Waldhof Mannheim Türkgücü München 3. Oktober 14 Uhr VfB Lübeck MSV Duisburg

3. Liga: Die Tabelle vor Lübeck vs. Duisburg