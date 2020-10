3. Liga: SpVgg Unterhaching gegen TSV 1860 München heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 7. Spieltag der 3. Liga kommt es zum Münchner Stadt-Derby: Die SpVgg Unterhaching empfängt heute TSV 1860 München. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

3. Liga - SpVgg Unterhaching gegen TSV 1860 München: Anpfiff, Ort, Spielstätte

Das Duell der beiden Münchner Mannschaften beginnt pünktlich um 19 Uhr am heutigen Montag (26. Oktober). Als Spielstätte dient das Stadion am Sportpark in Unterhaching. Nach aktuellem Stand der Dinge 1.500 Zuschauer zugelassen.

"Wir haben unter Vorbehalt der Corona-Zahlen vom Landratsamt die Erlaubnis bekommen, zehn Prozent der Stadionkapazität unseres Sportparks zu füllen. Aufgrund des geringen Kontingents werden die Karten ausschließlich an Mitglieder und Jahreskarteninhaber ausgegeben", teilte die SpVgg am Freitag mit.

3. Liga - SpVgg Unterhaching gegen TSV 1860 München: Heute live im TV und Livestream

Die Übertragung für die Spiele der 3. Liga übernimmt Magenta Sport. Der Pay-TV-Anbieter der Telekom zeigt somit auch das Derby zwischen Unterhaching und 1860 München. Ab 18.45 Uhr startet die Vorberichterstattung zum Spiel. Alexander Klich ist dabei als Moderator im Einsatz. Franz Büchner begleitet dann die Zuseher als Kommentator durchs Spiel.

Für Telekom-Kunden ist das Magenta-Sport-Abonnement 12 Monate lang sogar gratis, danach betragen die monatlichen Kosten 4,83 Euro. Für Nicht-Telekom-Kunden kostet das Monatsabo 16,53 Euro und das Jahresabo pro Monat 9,70 Euro.

3. Liga - SpVgg Unterhaching gegen TSV 1860 München im Liveticker

Auch in Form eines Livetickers gibt es die heutige Begegnung. Diesen findet Ihr auf der SPOX-Website. Damit verpasst Ihr kein entscheidendes Tor, keinen Elfmeter oder Platzverweis.

Hier entlang, um zum Liveticker: SpVgg Unterhaching gegen 1860 München zu gelangen.

3. Liga: Der komplette 7. Spieltag im Überblick

Aufgrund von mehreren positiven Corona-Tests musste das Spiel zwischen dem FSV Zwickau und Türkgücü München abgesagt werden. Ansonsten wurden bisher bis zur heutigen Begegnung alle Spiele am 7. Spieltag absolviert.

Datum Uhrzeit Heim Ergebnis Gast 23.10.2020 19 Uhr FSV Zwickau abgesagt Türkgücü München 24.10.2020 14 Uhr SV Meppen 3:2 1. FC Kaiserslautern 24.10.2020 14 Uhr FC Ingolstadt 04 1:0 Dynamo Dresden 24.10.2020 14 Uhr Hansa Rostock 5:1 Viktoria Köln 24.10.2020 14 Uhr VfB Lübeck 2:3 Hallescher FC 24.10.2020 14 Uhr 1. FC Magdeburg 1:2 SV Wehen Wiesbaden 24.10.2020 14 Uhr MSV Duisburg 0:2 KFC Uerdingen 05 25.10.2020 13 Uhr 1. FC Saarbrücken 1:2 SC Verl 25.10.2020 14 Uhr Bayern München II 2:0 Waldhof Mannheim 26.10.2020 19 Uhr SpVgg Unterhaching -:- TSV 1860 München

© imago images / Lackovic

3. Liga: Die aktuelle Tabelle