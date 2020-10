3. Liga: SV Meppen gegen Viktoria Köln heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der 3. Liga kommt es heute zum Duell zwischen dem SV Meppen und Viktoria Köln. Was Ihr alles dazu wissen und wo Ihr die Partie im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Der SV Meppen empfängt zum Abschluss des fünften Spieltags die Gäste aus Köln und möchte nach zwei Heimniederlagen die ersten Punkte im eigenen Stadion einfahren. Im Oktober holte Viktoria Köln allerdings alle sechs möglichen Punkte und kassierte in diesen beiden Partien zudem kein Gegentor. In Meppen kann die Viktoria nun den Vereinsrekord von drei Drittliga-Siegen in Serie einstellen.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

SV Meppen gegen Viktoria Köln: Uhrzeit, Ort

Die heutige Partie wird um 15 Uhr angepfiffen. Als Austragungsort dient die Hänsch-Arena in Meppen.

Aufgrund aktuellen Fallzahlen werden lediglich 500 Zuschauer erlaubt sein.

© imago images / foto2press

3. Liga: Meppen vs. Viktoria Köln heute im TV und Livestream

Die Partie Meppen gegen Viktoria Köln wird nur bei Magenta Sport zu sehen sein. Der Sportsender der Telekom hat sich die Exklusivrechte an der 3. Liga gesichert. Heute beginnen die Vorberichte um 14.45 Uhr mit folgendem Personal:

Kommentator: Christian Straßburger

Christian Straßburger Moderatorin: Kamila Benschop

Magenta Sport kostet Euch als Telekom-Kunde pro Monat 4,83 Euro (zwei Monate Kündigungsfrist). Ohne das Abo der Telekom könnt Ihr die Partien ebenfalls verfolgen. Für 16,53 Euro im Monat oder für 9,70 Euro im Monat mit dem Jahresabo ist das Angebot erhältlich.

SV Meppen gegen Viktoria Köln heute im Liveticker

Wie zu jedem Drittligaspiel bietet SPOX auch heute einen Liveticker an. Schon gewusst? Hier bei SPOX gibt es täglich zahlreiche Liveticker im Angebot.

SV Meppen gegen Viktoria Köln: Alle Duelle im Überblick

Bislang trafen beide Mannschaften erst zweimal aufeinander. Im Hinspiel gab es noch ein 1:1, das Rückspiel gewann der SV Meppen.

Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis 3. Liga 09.06.2020 1:3 3. Liga 21.10.2019 1:1

Meppen vs. Viktoria Köln: Voraussichtliche Aufstellungen

Meppen-Coach Thorsten Frings muss lediglich auf Evseev (Probleme mit dem Hüftbeuger) verzichten.

Bei den Gästen fehlen dagegen drei Spieler: Höck (Kreuzbandriss), Holthaus (muskuläre Probleme) und Risse (Muskelfaserriss im Adduktorenbereich).

Meppen: Plogmann - Ballmert, Puttkammer, Bünning, Amin - Egerer, Leugers - Guder, Piossek, Rama - El-Helwe

Plogmann Ballmert, Puttkammer, Bünning, Amin - Egerer, Leugers - Guder, Piossek, Rama - El-Helwe Viktoria Köln: Mielitz - Gottschling, Rossmann, Hajrovic, Handle - Klefisch, Klingenburg - Holzweiler, Wunderlich, Cueto - Bunjaku

3. Liga: Die Tabelle vor Meppen vs. Viktoria Köln