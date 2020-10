3. Liga: FC Bayern München II gegen Waldhof Mannheim heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Bayern München II weiß immer mit einigen Toptalenten des deutschen Rekordmeisters zu begeistern und trifft am 7. Spieltag der 3. Liga auf Waldhof Mannheim. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

FC Bayern München II gegen Waldhof Mannheim: Datum, Uhrzeit und Ort

Der FC Bayern II empfängt Waldhof Mannheim am heutigen Sonntag (25. Oktober) um 14 Uhr im Städtischen Stadion an der Grünwalder Straße. Genau wie der Bundesligist darf auch der FCB II schon seit mehreren Spielen keine Zuschauer mehr einlassen.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

3. Liga: Der 7. Spieltag im Überblick

Das Spiel zwischen dem FSV Zwickau und Türkgücü München wurde aufgrund mehrerer Corona-Fälle bei den Gästen verschoben.

Anpfiff Heim Gast 23.10.

19:00 FSV Zwickau Verschoben Türkgücü-Ataspor 24.10.

14:00 MSV Duisburg 0:2 KFC Uerdingen 05 24.10.

14:00 Magdeburg 1:2 SV Wehen Wiesbaden 24.10.

14:00 VfB Lübeck 2:3 Hallescher FC 24.10.

14:00 FC Hansa Rostock 5:1 FC Viktoria Köln 24.10.

14:00 FC Ingolstadt 1:0 SG Dynamo Dresden 24.10.

14:00 SV Meppen 3:2 1. FC Kaiserslautern 25.10.

13:00 1. FC Saarbrücken -:- SC Verl 25.10.

14:00 Bayern München II -:- Waldhof Mannheim 26.10.

19:00 SpVgg Unterhaching -:- 1860 München

3. Liga: FC Bayern II gegen Waldhof heute live im TV und Livestream sehen

Das Duell zwischen dem FC Bayern und Waldhof Mannheim ist heute nicht im Free-TV zu sehen.

MagentaSport zeigt alle Spiele der 3. Liga live und in voller Länge. Zu FCBII gegen Waldhof erwarten euch dort Kommentator Alexander Kunz und Moderator Basti Schwele, beginnend mit den Vorberichten ab 13.45 Uhr.

Kunden können das Spiel auch im Livestream sehen.

3. Liga: FC Bayern II gegen Waldhof heute im Liveticker

Außerdem könnt ihr die Begegnung des FC Bayern II und Waldhof Mannheim auch im SPOX-Liveticker verfolgen, der euch minütlich Updates zum Spielverlauf liefert.

Hier entlang zum Liveticker zu FC Bayern II - Waldhof Mannheim.

© imago images / Sven Simon

3. Liga: Die Tabelle am 7. Spieltag

Die zweite Mannschaft des Triplesiegers kann in den ersten Spielen der Saison noch nicht an die starken Leistungen der Vorsaison anknüpfen und hat nur sechs Punkte nach sechs Spieltagen. Waldhof Mannheim steht mit einem Punkt mehr auch nur einen Platz weite vorne in der Tabelle.