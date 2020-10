3. Liga: Dynamo Dresden - SV Meppen heute live im TV, Livestream und Liveticker

Zweitligaabsteiger Dynamo Dresden trifft heute am 8. Spieltag in der 3. Liga auf den SV Meppen. Hier verraten wir Euch, wo Ihr die Partie im TV und Livestream sehen könnt.

Meppen darf nach dem Last-Minute-Sieg gegen Kaiserslautern durchatmen. Gibt es in Dresden den nächsten Dreier?

Dynamo Dresden - SV Meppen: Ort, Termin, Zuschauer

Die Partie Dynamo Dresden gegen den SV Meppen findet am heutigen Samstag, 31. Oktober, um 14 Uhr statt. Spielstätte ist das Rudolf-Harbig-Stadion in der sächsischen Metropole. Die beiden Klubs trafen bisher erst einmal aufeinander - im DFB-Pokal in der Saison 1994/95.

Dynamo plant für das Heimspiel mit 999 Zuschauern und hat sein Hygienekonzept wegen der steigenden Infektionszahlen angepasst. "Die Verantwortlichen der SGD befinden sich mit dem zuständigen Gesundheitsamt in Dresden zu den aktuellen Entwicklungen weiterhin in einem stetigen Austausch", erklärte der Verein.

3. Liga: Dresden gegen Meppen heute live im TV und Livestream

Während die Parallelspiele Mannheim vs. Magdeburg und 1860 vs. Duisburg auch im Free-TV zu sehen sind, hat Magenta Sport bei der Begegnung Dresden gegen Meppen die exklusiven Übertragungsrechte. Das kostenpflichtige Angebot der Telekom beinhaltet alle Drittligaspiele live und in voller Länge.

Ab 13.45 Uhr werdet Ihr von Moderatorin Anett Sattler und Kommentator Markus Herwig auf die Begegnung eingestimmt, die 15 Minuten später angepfiffen wird. Bei Magenta Sport habt Ihr die Wahl zwischen der Übertragung im TV und im Livestream.

© imago images / osnapix

3. Liga: Dynamo gegen Meppen heute im Liveticker

Kein Magenta-Sport-Abo? Kein Problem! SPOX stellt Euch für alle Begegnungen der 3. Liga einen umfangreichen Liveticker bereit, mit dem Ihr stets auf dem aktuellen Stand bleibt.

Hier geht's zum Liveticker Dresden - Meppen.

Hier gibt es die Liveticker-Übersicht des Tages.

3. Liga: Der 8. Spieltag im Überblick

Durch den Spielausfall von Halle-Haching stehen heute fünf Partien auf dem Programm. Nach zwei Spielen am Sonntag, darunter die der Zweitvertretung des FC Bayern, beschließen Rostock und Lautern den Spieltag am Montag.

Termin Heim Auswärts 30.10.2020, 19 Uhr Viktoria Köln VfB Lübeck 31.10.2020, 14 Uhr SC Verl FSV Zwickau 31.10.2020, 14 Uhr Dynamo Dresden SV Meppen 31.10.2020, 14 Uhr SV Waldhof Mannheim 1. FC Magdeburg 31.10.2020, 14 Uhr KFC Uerdingen 05 1. FC Saarbrücken Fällt aus Hallescher FC SpVgg Unterhaching 31.10.2020, 14 Uhr TSV 1860 München MSV Duisburg 01.11.2020, 13 Uhr SV Wehen Wiesbaden Bayern München II 01.11.2020, 14 Uhr Türkgücü München FC Ingolstadt 04 02.11.2020, 19 Uhr 1. FC Kaiserslautern FC Hansa Rostock

3. Liga: Die Tabelle vor dem 8. Spieltag

Durch den Sieg gegen den FCK sprang Meppen auf einen Nicht-Abstiegsplatz und steht derzeit vier Punkte hinter Dresden, das sich im Tabellenmittelfeld befindet. An der Spitze rangieren die Münchner Löwen.