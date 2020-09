VfB Lübeck gegen 1. FC Saarbrücken: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Zum ersten Spieltag der neuen Drittliga-Saison treffen mit dem VfB Lübeck und dem 1. FC Saarbrücken zwei Aufsteiger aufeinander. SPOX liefert Euch alle Infos zum Spiel sowie zur Übertragung in TV, Stream und Ticker.

VfB Lübeck vs. 1. FC Saarbrücken: Spielbeginn und Austragungsort

Der Anpfiff soll heute Nachmittag um 14 Uhr im Stadion an der Lohmühle in Lübeck erfolgen. Auch dort werden 20 Prozent der Gesamtkapazität des Stadions als Plätze an Zuschauer und Fans verkauft werden dürfen.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Lübeck gegen Saarbrücken heute live im TV und Livestream

Wie alle Spiele der dritten Liga wird auch das Aufeinandertreffen zwischen dem VfB Lübeck und dem 1. FC Saarbrücken live und in voller Länge bei Magenta Sport zu sehen sein. Dafür brauchen Magenta-Kunden das Telekom-Sport-Paket, welches für Entertain-TV-Kunden dauerhaft kostenlos ist und für Mobil- und Festnetzkunden der Telekom nach einen Gratis-Jahr 4,95 Euro monatlich kostet. Folgendes Personal begleitet das Spiel:

Kommentar : Michael Augustin

: Michael Augustin Moderation: Cedric Pick

VfB Lübeck - 1- FC Saarbrücken: SPOX-Liveticker

Natürlich bietet auch SPOX eine Live-Übertragung an. In unseren Livetickern verpasst Ihr keine Highlights aus den Stadien. Hier geht's zum Liveticker.

VfB Lübeck - Saarbrücken: Voraussichtliche Aufstellungen

So könnten beide Trainer ihre Teams von Beginn an auflaufen lassen.

VfB Lübeck: Raeder - Malone, Grupe, Rieble - Deters, Mende, Thiel - Y. Deichmann, Boland - Hobsch, Ramaj

Es fehlen: Chana (gesperrt), Feka (Knöchelödem), Hebisch (Muskelfaserriss), Kircher (Bänderriss), Riedel (Muskelfaserriss)

1. FC Saarbrücken: Batz - Bösel, Zellner, Sverko, Mar. Müller - Zeitz - Jänicke, Perdedaj - Shipnoski, Gouras - Jacob

Es fehlen: Barylla (Muskelfaserriss), Mendler (Kapselverletzung Sprunggelenk), Uaferro (Meniskuseinriss im Knie)

3. Liga: Die Tabelle 2019/20

Als Aufsteiger waren weder der VfB Lübeck noch der 1. FC Saarbrücken in der vergangenen Saison in der 3. Liga vertreten. Beide Teams schlossen ihre Regionalligen aber als Tabellenerste ab und qualifizierten sich so für die dritthöchste deutsche Liga.