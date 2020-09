3. Liga: Türkgücü München gegen 1. FC Kaiserslautern heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im zweiten Sonntagsspiel am 2. Spieltag in der 3. Liga empfängt Aufsteiger Türkgücü München den 1. FC Kaiserslautern. Wo Ihr die Begegnung im TV und Livestream verfolgen könnt, verraten wir Euch hier.

Trotz 45-minütiger Überzahl musste sich der FCK im Eröffnungsspiel der 3. Liga Dynamo Dresden geschlagen geben. Besser machte es Neuling Türkgücü, der sich im Stadtduell gegen den FC Bayern II einen Punkt erkämpfte.

Türkgücü München gegen 1. FC Kaiserslautern: Ort, Datum, Uhrzeit

Das erste Drittligaheimspiel in der Geschichte von Türkgücü München findet heute, 27. September, um 14 Uhr statt. Spielstätte ist das Stadion an der Grünwalder Straße im Münchner Stadtteil Giesing, in dem auch der FC Bayern II und der TSV 1860 seine Spiele austrägt.

Zuschauer sind keine zugelassen. Grund sind die steigenden Coronazahlen in der bayrischen Landeshauptstadt, wie die örtlichen Gesundheits- und Ordnungsbehörden am Dienstag entschieden haben.

3. Liga: Türkgücü gegen FCK heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Partie Türkgücü gegen den 1. FC Kaiserslautern ist nicht im Free-TV zu sehen. Stattdessen hat sich Magenta Sport die exlusiven Übertragungsrechte für alle Sonntagsspiele der 3. Liga gesichert.

Der Sportanbieter der Telekom sendet ab 13.45 Uhr aus München, Moderator Simon Köpfer und Kommentator Franz Büchner begleiten Euch durch die Partie. Auch per Livestream könnt Ihr dabei sein. Lediglich für Telekom-Kunden ist das Abo im ersten Jahr kostenfrei.

Eine gratis Alternative bietet Euch SPOX. Dort wird zu allen Spielen der deutschen Profiligen ein ausführlicher Liveticker angeboten, was folglich auch für die Begegnung Türkgücü vs. FCK gilt.

Türkgücü gegen Kaiserslautern: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Der FCK muss weiter auf seine verletzten Neuzugänge Sessa und Winkler verzichten. Türkgücü-Trainer Alexander Schmidt dürfte erneut der Elf aus dem Bayern-Spiel das Vertrauen schenken, die sich durch den Treffer von Marco Holz zum 2:2 für eine gute Leistung belohnte.

Türkgücü : Vollath - Park, Velagic, Berzel, Stangl - Erhardt - Kirsch, Sararer, Fischer - Boere, P. Sliskovic

: Vollath - Park, Velagic, Berzel, Stangl - Erhardt - Kirsch, Sararer, Fischer - Boere, P. Sliskovic FCK: Spahic - D. Schad, K. Kraus, Sickinger, Hlousek - Rieder - Bachmann, Ciftci - Zuck - Pourié, Huth

3. Liga: Die Partien des 2. Spieltags in der Übersicht

Eröffnet wurde der Spieltag am Freitag mit der Partie Unterhaching gegen Lübeck. Bereits eine Stunde vor Türkgücü gegen Kaiserslautern stehen sich Dresden und Mannheim gegenüber.

Termin Heim Auswärts 25. September, 19 Uhr SpVgg Unterhaching VfB Lübeck 26. September, 14 Uhr Hallescher FC FC Ingolstadt 26. September, 14 Uhr 1860 München Magdeburg 26. September, 14 Uhr SC Verl Bayern München II 26. September, 14 Uhr 1. FC Saarbrücken FC Hansa Rostock 26. September, 14 Uhr FC Viktoria Köln SV Wehen Wiesbaden 26. September, 14 Uhr MSV Duisburg FSV Zwickau 27. September, 13 Uhr SG Dynamo Dresden Waldhof Mannheim 27. September, 14 Uhr Türkgücü-Ataspor 1. FC Kaiserslautern 28. September, 19 Uhr KFC Uerdingen 05 SV Meppen

3. Liga: Die Tabelle vor dem 2. Spieltag

Der mit Aufstiegsambitionen gestartete FCK will die ersten Punkte der Saison sammeln, um nicht bereits frühzeitig den Anschluss nach oben zu verlieren. An der Spitze stehen für den Moment Rostock und 1860.