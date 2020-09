MSV Duisburg gegen FSV Zwickau heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Samstag empfängt der MSV Duisburg den FSV Zwickau. Bei SPOX erfahrt Ihr, wo und wann Ihr die Partie der 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Während der FSV Zwickau mit einem knappen Sieg (2:1 gegen Unterhaching) in die neue Saison der 3. Liga startete, verlor der MSV Duisburg überraschend deutlich.

Nach dem chancenlosen Auftritt gegen den BVB (0:5) in der 1. Runde des DFB-Pokals kamen die Zebras mit 1:3 bei Hansa Rostock unter die Räder.

MSV Duisburg vs. FSV Zwickau heute live: Anpfiff und Spielort

Die Begegnung zwischen dem MSV Duisburg und dem FSV Zwickau steigt am heutigen Samstag (26. September) um 14 Uhr. Die Partie findet in der Schauinsland-Reisen-Arena, der Heimspielstätte der Zebras, statt.

In Absprache mit den Gesundheitsbehörden dürfen voraussichtlich bis zu 6.300 Zuschauer in das Stadion. Jeder Dauerkartenkunde des MSV der Saison 2019/2020 kann - so lange der Vorrat reicht - maximal zwei Tickets pro erworbener Dauerkarte kaufen.

Die Maskenpflicht gilt vor, während und nach dem Spiel. Nur zur Nahrungsaufnahme darf die Maske für eine kurze Zeit abgenommen werden. Sowohl im Zugang als auch im Umlauf der Duisburger Arena gilt die Abstandsregel von 1,5 Meter.

MSV Duisburg - FSV Zwickau heute live im TV und Livestream

Die Partie zwischen dem MSV Duisburg und dem FSV Zwickau gehört nicht zu den Spielen, die im frei empfangbaren Fernsehen übertragen werden. Die Begegnung wird ausschließlich von Magenta Sport gezeigt. Als Moderator fungiert Thomas Wagner, während Mike Münkel kommentiert.

Das Abonnement kostet für Kunden der Telekom zwölf Monate lang keinen Cent. Nach einem Jahr ist das Abo für 4,83 Euro pro Monat inklusive einer zweimonatigen Kündigungsfrist zu haben. Auch ohne Telekom-Abo könnt Ihr die Partie live sehen. Ihr könnt Euch das Angebot für 16,53 Euro im Monat oder für 9,70 Euro sichern.

3. Liga: MSV Duisburg gegen FSV Zwickau heute im Liveticker

Bei SPOX könnt Ihr das Spiel zwischen Duisburg und Zwickau ebenfalls verfolgen. In unserem Liveticker verpasst Ihr keine Highlights und bleibt immer auf dem Laufenden. Hier geht's zur heutigen Übersicht.

© imago images / foto2press

3. Liga: Die Tabelle vor dem 2. Spieltag